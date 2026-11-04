KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

NOSILAC izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vraćanje aviona koji je krenuo u Moskvu, a u kojem su bili Aleksandar Vulin, Nenad Popović i Dušan Bajatović, bilo po nalogu nekoga ko je želeo da se dodvori Studentskoj listi ili po direktnom nalogu Studentske liste.