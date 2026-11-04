Tip fudbal

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

04. 11. 2026. u 10:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, košarke i odbojke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Duilio Della Libera/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

17.00 Gomel - Junost Minsk 1 (1.50)

18.00 Rigas Zeli - Le Man ukupno poena +169.5 (2.20)

20.30 Verona - Milano 1 (1.53)

Kvota: 5.05

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!