Igor Matić saopštio spisak igrača kadetske reprezentacije Srbije za Svetsko prvenstvo u Kataru
Kadetska (U-17) reprezentacija Srbije u novembru će prvi put u istoriji u pomenutom uzrastu nastupiti na Svetskom prvenstvu. U susret okupljanju Orlića, selektor Igor Matić saopštio je spisak igrača koji će predstavljati Srbiju na Mundijalitu u Kataru.
GOLMANI: Savo RADANOVIĆ (Crvena zvezda), Veljko POPOVIĆ (Partizan), Matej PRIBIŠIĆ (IMT);
ODBRANA: Vukašin DAVIDOV (Vojvodina), Matej STRIKA (Crvena zvezda), Strahinja BAUCAL (Crvena zvezda), Vojin MARINKOVIĆ (Partizan), Filip ĐURIĆ (Crvena zvezda), Endrju MARIĆ (Čukarički);
VEZNI RED: Luka ANDRIJAŠEVIĆ (Vojvodina), Dragan ANOKIĆ (Crvena zvezda), Ognjen MATANOVIĆ (Crvena zvezda), Novak STEVANOVIĆ (Napredak), Andrej SIBINOVIĆ (Crvena zvezda), Tadija COJIĆ (IMT), Veljko PEJOVIĆ (Vojvodna), David ĐOKIĆ (Mladost Lučani), Nebojša GRUJIĆ (Čukarički);
NAPAD: Danilo ŽARKOVIĆ (Vojvodina), David VAJAGIĆ (Volfzburg), Tadija SAMARDžIĆ (Arminija Bilefeld).
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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