Hitno se oglasio Rasim LJajić zbog upada UKP-a u Partizan

U Humskoj nikad nije dosadno!

FOTO: Z. Jovanović

Ovog puta su crno-beli tema zbog toga što je Uprava kriminalističke policije bila u klubu, a razlog je bio transfer Filipa Stevanovića u Mančester siti 2021.

Ono što je privuklo pažnju jeste što je FIFA suspendovala Parni valjak zbog dugovanja prema bivšem igraču, tačnije Kanuteu. Kako bi proverili sve informacije pozvali smo Rasima Ljajića predsednika Partizana koji je pričao detaljinije:

- Sve je isplaćeno. To je bio dug od 50 hiljada i zajedno sa kamatama na kraju se dođe do cifre od 59 hiljada evra. U pitanju je izgubljen spor u predmetu Kanute. Još jedna od anomalija koja je zatečena. Ne plaćamo čak ni agentima, nego se pojavio advokat koji je navodno ubedio Kanutea da raskine ugovor. Sad na ime provizije da prekine saradnju mi plaćamo toliku cenu. Zaista nezamislivo. Dobio je svoj deo, platili smo. Kao da smo bacili novac u Dunav – oštar je prvi čovek crno-belih za "Sportski žurnal" i dodao:

- Ovo je poslednji koliko znamo u nizu sporova koji su svi izgubili. Nemamo u ovom trenutku aktivni niti najavljeni dug. Jedino da ne iskoči nešto od ranije – zaključio je Ljajić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.