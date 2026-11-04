POTPUNI PREOKRET! Spremite se za hladan tuš i oblake, ali stiže nam preokret – saznajte TAČAN DATUM!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.
Od sredine dana očekuje se postepeni prestanak padavina, a uveče u Vojvodini smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.
Temperatura od pet do 10 stepeni stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 13 stepeni.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu oblačno i hladno, ujutro i pre podne povremeno sa slabom kišom, posle podne uglavnom suvo uz slab, severni i severozapadni vetar.
Najviša dnevna temperatura oko devet stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Od petka se očekuje delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim mrazem, ali i manji porast dnevne temperature, dok se novo naoblačenje sa padavinama očekuje početkom naredne sedmice.
(sputnikportal.rs)
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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