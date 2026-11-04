Društvo

POTPUNI PREOKRET! Spremite se za hladan tuš i oblake, ali stiže nam preokret – saznajte TAČAN DATUM!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 00:00

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПОТПУНИ ПРЕОКРЕТ! Спремите се за хладан туш и облаке, али стиже нам преокрет – сазнајте ТАЧАН ДАТУМ!

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Od sredine dana očekuje se postepeni prestanak padavina, a uveče u Vojvodini smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

Temperatura od pet do 10 stepeni stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 13 stepeni.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu oblačno i hladno, ujutro i pre podne povremeno sa slabom kišom, posle podne uglavnom suvo uz slab, severni i severozapadni vetar.

Najviša dnevna temperatura oko devet stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Od petka se očekuje delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim mrazem, ali i manji porast dnevne temperature, dok se novo naoblačenje sa padavinama očekuje početkom naredne sedmice.

(sputnikportal.rs)

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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