DANAS POČINJE ISPLATA PENZIJA U SRBIJI: Novac prvo stiže jednoj grupi građana, a evo kada će ga dobiti ostali

ISPLATA oktobarskih penzija počinje danas, 3. novembra, u skladu sa kalendarom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Prvi će novac dobiti penzioneri koji su pravo na penziju ostvarili po osnovu samostalnih delatnosti.

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Za ovu grupu korisnika danas počinje uplata sredstava na tekuće račune, ali i dostava penzija na kućne adrese, kao i isplata na šalterima pošta.

Poljoprivredni i vojni penzioneri na svoja primanja mogu da računaju od četvrtka, 5. novembra, bez obzira na to da li novac dobijaju preko računa, na kućnu adresu ili ga preuzimaju u pošti.

Za najbrojniju grupu korisnika, odnosno penzionere iz kategorije zaposlenih, isplata je predviđena u dva termina. Oni kojima se penzije dostavljaju na kućnu adresu ili ih preuzimaju na šalterima pošta novac će početi da dobijaju u ponedeljak, 9. novembra, dok će penzionerima koji primanja dobijaju preko tekućih računa sredstva biti uplaćena u utorak, 10. novembra.

Takođe, 10. novembra počinje isplata oktobarskih penzija korisnicima Republičkog fonda PIO koji žive u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ.

Prema utvrđenom rasporedu Fonda PIO, isplata oktobarskih penzija za sve kategorije korisnika počeće najkasnije do 10. novembra, čime će biti obuhvaćeni svi predviđeni termini isplate.

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