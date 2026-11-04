ŠTA PIŠE U NOVOM IZVEŠTAJU BRISELA O SRBIJI: Kamen spoticanja KiM, ali i sahrana generala Mladića

OCENA Evropske komisije iz prethodnih godina da je Srbija ispunila merila za otvaranje Klastera 3 (konkurentnost i inkluzivni rast) i da je taj klaster tehnički spreman za otvaranje ostaje na snazi, navodi se u nacrtu Paketa o proširenju za 2026. godinu u koji je Tanjug imao uvid.

Foto: Goran Čvorović

Dokument koji će danas predstaviti evropska komesarka za proširenje, Marta Kos, u Briselu obuhvata izveštaje Evropske komisije o 10 zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i u njemu se navodi i da ukupan tempo pregovora Srbije i dalje zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

U izveštaju koji obuhvata period od 1. septembra 2025. do 1. septembra 2026. godine podseća se da su od početka pregovora o pristupanju Srbije u januaru 2014. godine, otvorena 22 od 35 pregovaračkih poglavlja, uključujući sva poglavlja u okviru Klastera 1 (osnove) i Klastera 4 (zelena agenda i održiva povezanost), kao i da su dva poglavlja privremeno zatvorena.

U dokumentu se navodi i da članstvo u EU ostaje strateški cilj Vlade Srbije, kao i daa je Vlada u periodu obuhvaćenim izveštajem, formirala novi operativni tim, predvođen glavnim pregovaračem, kako bi ubrzala napredak u ispunjavanju tehničkih kriterijuma za članstvo.

- Ostvarivanje ciljeva Srbije u pregovorima o pristupanju EU zahteva snažnu političku volju, sprovođenje neophodnih reformi, pristup koji uključuje celokupno društvo, efikasno planiranje i koordinaciju politika, kao i obezbeđivanje dovoljnih ljudskih i finansijskih resursa u svim institucijama koje su uključene u proces pristupanja - navodi se u izveštaju.

Dodaje se da je antievropski narativ, i dalje prisutan u srpskim medijima i kod nosioca političkih funkcija i tvrdi da je sahrana Ratka Mladića u septembru 2026. godine uz prisustvo visokih državnih i vojnih zvaničnika, doprinela veličanju Mladića na način koji je u suprotnosti sa vrednostima na kojima počiva put Srbije ka Evropskoj uniji.

Dodaje se da su vanredni parlamentarni izbori održani 25. oktobra i da je na njima, prema preliminarnim rezultatima "Studentska lista", nastala iz masovnog pokreta studenata i građana, osvojila apsolutnu većinu mandata.

U dokumentu se pominje i dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje EU, uz konstataciju da su unutrašnjopolitičke preokupacije obe strane onemogućile preduzimanje odlučnih koraka ka sprovođenju Sporazuma o putu ka normalizaciji iz 2023. godine i aneksa o njegovoj primeni, a time i napredak u normalizaciji njihovih odnosa.

(Sputnjik Srbija)

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