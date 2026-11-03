RUSKI GAS ILI EKONOMSKI SLOM EVROPE! Putinov specijalac upozorio Brisel: Bez Moskve nema ni opstanka, ni nade za budućnost
EVROPI je neophodan ruski gas kako bi obezbedila ekonomski opstanak i perspektivu za budućnost, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
- Nesposobnost da se odustane od pogubne ideologije ‘bajdenizma’ podriva ekonomsko blagostanje Nemačke. Evropi je potreban ruski gas za opstanak i nadu - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
On je tako prokomentarisao objavu zamenika šefa poslaničke grupe opozicione stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu Markusa Fronmajera.
Fronmajer je ocenio da se stanovnici Nemačke, zbog ideološki motivisane politike kancelara Fridriha Merca, suočavaju sa rekordno visokim cenama energenata, dok Rusija istovremeno nudi evropskim zemljama isporuke gasa po pristupačnim cenama.
(Sputnjik)
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