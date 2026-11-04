Oglasio se saigrač golmana iz Andore koji je "ubio" fudbalera Tenerifea

Španski fudbal zavijen je u crno nakon stravične tragedije koja se dogodila u tamošnjoj Segundi (drugoj ligi), gde je tridesetogodišnji napadač Tenerifa, Hesus de Migel, preminuo od posledica sudara sa golmanom Andore, Hesusom Ovonom.

FOTO: AP/Tanjug

Stravičan incident odigrao se u samoj završnici utakmice, kada je u borbi za loptu čuvar mreže Andore u skoku neoprezno, kolenom u grudi, udario nesrećnog De Migela. Napadač Tenerifa je momentalno ostao bez svesti na terenu, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Ipak, i pored lavovske borbe lekara, fudbaler je preminuo u utorak ujutru.

Dok javnost spekuliše o tome da li će golman Andore i krivično odgovarati za smrt kolege, oglasio se fudbaler ovog kluba Lautaro Špac, koji je putem Instagrama uputio emotivno pismo podrške svom slomljenom saigraču, ali i izjavio saučešće porodici nastradalog igrača.

Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP

Njegovo pismo prenosimo u celosti:

- Postoje trenuci u kojima fudbal gubi svaki smisao. Trenuci koji te obeleže za ceo život i nateraju te da shvatiš koliko je ljudski život zapravo krhak. Ono što smo preživeli je nešto što niko od nas nikada neće zaboraviti. Tragedija koja nas je potpuno slomila, ostavila bez teksta i ispunila tugom koju je teško opisati rečima.

Pre svega, želim da izrazim najdublje saučešće i pružim maksimalnu podršku porodici, prijateljima i najbližima Hesusa de Migela, kao i svim navijačima Tenerifa i celom fudbalskom svetu.

Od juče smo svi mi, igrači Andore, potreseni, očajni i duboko pogođeni ovim što se desilo. Ovo je tragedija koju niko od nas nije mogao ni da zamisli da će doživeti na jednom fudbalskom terenu.

Takođe, želim da uputim nekoliko reči svom saigraču, našem golmanu i prijatelju, koji je potpuno slomljen. Mi koji ga lično poznajemo znamo kakav je čovek, koliko u ovom trenutku pati i svesni smo da nikada, ali baš nikada, nije imao nameru da bilo koga povredi.

U fudbalu se dešavaju nenamerni sudari i nesrećne situacije, ali niko ne može ni da pomisli da jedna od njih može da se završi sa ovako tragičnim ishodom.







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