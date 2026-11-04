MFUBlokadi: Profesor Stojanović i doktor Dugalić ne govore u ime studenata Medicinskog fakulteta ni Studentskog pokreta
POSLE gostovanja profesora medicinskog fakluteta Radana Stojanovića i nekadašnji profesor tog fakulteta Vladimira Dugalića i njihovih navoda o skupljanju potpisa za povratak smenjene dekanke Medicinskog fakulteta u Beogradu Tatjane Simić, pojavila se rekacija na profilu Blokada Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Komentarišući skupljanje potpisa za povratak smenjenje dekanke Medicinskog fakulteta u Beogradu Tatjane Simić na tu funkciju, profesor tog fakulteta Radan Stojanović kazao je kako mu se čini da neki ljudi pokušavaju da dobiju nešto na talasu opštenarodne pobede i studentske borbe.
S druge strane, nekadašnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Vladimir Dugalić dodao je da već postoji jedna odluka Upravnog suda kojom se odbacuje zahtev nekadašnje dekanke Simić da je nezakonito smenjena sa funkcije.
Na sve to su regovali studenti u bloakdi sa ovog fakulteta.
Kako su istakli, navedeni rpofesori ne govore u njihovo ime, odnosno ni u ime fakulteta niti Studentskog pokreta, već iznose svoje lične stavove.
- Njihovi javni istupi ne odražavaju naše viđenje institucionalne krize na Fakultetu, koja je počela nezakonitom smenom legalno izaranog dekana i nizom odluka koje su usledile - navode u objavi na Iksu.
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