Novak Đoković je prošao u polufinale na način na koji to ni on, ni jedan istinski ljubitelj sporta ne priželjkuje - usled povrede rivala. Ali, to što nije morao ove srede da izlazi na megdan Aleksu de Minoru, koji se nije oporavio od peha iz osmine finala, ne znači da nije bio na terenu. I, ne znači da je jedini Đoković koji oduševljava one kojima je "beli sport" drag.