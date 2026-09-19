Košarka

Sudije traže povećanje plate, ABA Liga odgovorila! Traže nove sudije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 09. 2026. u 13:50

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ABA liga je otvorila konkurs za nove arbitre koji će u budućnosti deliti pravdu u regionalnoj košarci.

Судије траже повећање плате, АБА Лига одговорила! Траже нове судије

FOTO: Katarina Mihajlović

Pravo da se prijave imaju sudije koje su napunile najmanje 25 godina i imaju pet godina iskustva u najvišem rangu prvenstva zemlje iz koje dolaze ili na međunarodnoj sceni. 

Od kandidata se očekuju dobro poznavanje engleskog jezika i odgovarajuća fizička pripremljenost, a svi prijavljeni moraće da prođu više stručnih provera.

Proces selekcije obuhvatiće test iz košarkaških pravila, analizu spornih i karakterističnih situacija sa utakmica, proveru znanja engleskog jezika, fizičko testiranje i razgovor sa kandidatima.

Regionalno takmičenje objavilo je i sudijske honorare za sezonu 2026/27, nedugo nakon što se u javnosti pojavila informacija da Udruženje sudija ABA lige zahteva značajno poboljšanje materijalnog i pravnog položaja arbitara.

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