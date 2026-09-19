"U EVROPI RAZUMEJU SAMO GRUBU SILU" Medvedev pozvao na odgovor na „Grejemov zakon“ jezikom vojnog odvraćanja
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države slušaju samo jezik direktnog vojnog odvraćanja i istakao da je to način na koji treba odgovoriti na korake poput novog američkog zakona kojim se pooštravaju sankcije protiv Rusije.
Govoreći o situaciji u vezi sa imovinom evropskih kompanija, on je na svom Telegram kanalu naglasio da u Evropi razumeju samo grubu silu, prenosi TASS.
"Međutim, čak i u inostranstvu, čuju samo jezik direktnog vojnog odvraćanja, a to je način na koji bi trebalo da odgovorimo na rusofobne gnusobe poput Zakona mrtvog teroriste Grejema", napisao je Medvedev.
Ranije je američki predsednik SAD Donald Tramp potpisao zakon koji je usvojio američki Kongres o pooštravanju sankcija protiv Rusije.
Dokument je napisao američki senator Lindzi Grejem, koji je bio na ruskoj listi terorista i ekstremista, a koji je preminuo 11. jula.
Inicijativa uključuje ograničenja za najviše političko i vojno rukovodstvo Rusije, državne kompanije i sekundarne sankcije protiv ruskih trgovinskih partnera.
Prema predlogu zakona, SAD bi mogle da uvedu carine od 100 odsto zemljama koje su glavni kupci ruske nafte i gasa, a takođe uključuje mere za pooštravanje sankcija protiv Irana.
(Tanjug)
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