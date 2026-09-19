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Španac na pol poziciji: Hohre Martin najbrži pred sprint trku

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 13:30

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VOZAČ Aprilije Horhe Martin osvojio je ove subote pol poziciju za sprint i glavnu trku za Veliku nagradu Austrije u Moto GP šampionatu.

Шпанац на пол позицији: Хохре Мартин најбржи пред спринт трку

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Španac je na stazi u Špilbergu došao do treće pol pozicije ove sezone vremenom 1.27,917 minuta.

Aktuelni šampion Mark Markez iz Dukatija završio je kao drugoplasirani sa zaostatkom od 0,015 sekundi iza Martina.

Vozač KTM-a Pedro Akosta zauzeo je treću poziciju sa 0,071 sekundom razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Sprint trka za Veliku nagradu Austrije voziće se ove subote od 15 časova, dok je glavna trka u nedelju u 14 sati.

Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 274 boda, kolikoima i drugoplasirani Martin, dok je treći Marko Beceki sa 241.

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