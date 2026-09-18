BOŠKO OROVIĆ: Silni Đurgarden vreba titulu

* Trener, tipuje dve najjače lige Švedske

Michael Erichsen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

ŠVEDSKA 1

Bromapojkarna – Geteborg 12

Vasteras – Malme 12

Ergrite – Sirijus 12

ĐURGARDEN – ELFSBORG 1

HALMŠTAD – AIK 2

Kalmar – Heken 2

Degerforš - Hamarbi 2

Mjalbi – GAIS 12

ŠVEDSKA 2

Falkenberg – Estersund 12

Nordik j. – Landskrona 12

Ester – Norčeping 12

Odevold – Varnamo 1

Varberg – Brage 1

Sandvikens – Orebro 12

Sundsval - Ljungskile 2

HELSINGBORG - NORBI 1

Trenutno je na vrhu tabele Sirijus, a do kraja prvenstva preostalo je još devet kola, što je dovoljno da Đurgaden zakuva prvenstvo i pokuša da prigrabi titulu. Ušao je Đurgarden u strašnu seriju pobeda, mislim da će na svom stadionu „počistiti“ Elfsborg kao od šale.

Halmštad je zakovan za dno tabele, ni okršajem na svom terenu nije u stanju da se digne i savlada AIK.