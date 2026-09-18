BOŠKO OROVIĆ: Silni Đurgarden vreba titulu
* Trener, tipuje dve najjače lige Švedske
ŠVEDSKA 1
Bromapojkarna – Geteborg 12
Vasteras – Malme 12
Ergrite – Sirijus 12
ĐURGARDEN – ELFSBORG 1
HALMŠTAD – AIK 2
Kalmar – Heken 2
Degerforš - Hamarbi 2
Mjalbi – GAIS 12
ŠVEDSKA 2
Falkenberg – Estersund 12
Nordik j. – Landskrona 12
Ester – Norčeping 12
Odevold – Varnamo 1
Varberg – Brage 1
Sandvikens – Orebro 12
Sundsval - Ljungskile 2
HELSINGBORG - NORBI 1
Trenutno je na vrhu tabele Sirijus, a do kraja prvenstva preostalo je još devet kola, što je dovoljno da Đurgaden zakuva prvenstvo i pokuša da prigrabi titulu. Ušao je Đurgarden u strašnu seriju pobeda, mislim da će na svom stadionu „počistiti“ Elfsborg kao od šale.
Halmštad je zakovan za dno tabele, ni okršajem na svom terenu nije u stanju da se digne i savlada AIK.
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