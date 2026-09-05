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JORGANDŽIJE ŽELE DA NASTAVE SJAJAN NIZ: Madriđani idu po nove bodove na nezgodno gostovanje u Bilbao!

Olja Mrkić

05. 09. 2026. u 07:30

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Atletiko Madrid u subotu popodne gostuje Atletik Bilbau u meču četvrtog kola La Lige, sa željom da osvoji nova tri boda i ostane pri vrhu tabele.

ЈОРГАНЏИЈЕ ЖЕЛЕ ДА НАСТАВЕ СЈАЈАН НИЗ: Мадриђани иду по нове бодове на незгодно гостовање у Билбао!

Ashley Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tim Dijega Simeonea trenutno ima sedam bodova, dok je Atletik posle tri kola na tri.

Atletik je sezonu počeo porazima od Sevilje i Barselone, ali je u prošlom kolu pokazao reakciju i savladao Seltu u Vigu sa 2:0, golovima Aleksa Berengera i Roberta Navara.

Ekipa sa San Mamesa prošlu sezonu završila je tek na 12. mestu, pa ove godine neće igrati u Evropi. Zbog politike kluba da dovodi samo igrače baskijskog porekla, Atletik tokom letnjeg prelaznog roka nije angažovao nijedno pojačanje, dok su ekipu napustili Unai Gomez, Unai Vensedor, Mikel Vesga i Antoni Gorosabel.

Atletik je prošle sezone na svom terenu savladao Atletiko sa 1:0, ali je u poslednjih pet međusobnih duela čak četiri puta poražen. Poslednji susret odigran je u Madridu u aprilu, kada je Atletiko slavio sa 3:2.

Madriđani su novu sezonu otvorili pobedom nad Malagom od 2:0, potom odigrali 2:2 sa Viljarealom, a u poslednjem kolu ubedljivo savladali Sevilju sa 3:1. Sedam bodova iz tri meča trenutno im je dovoljno za treće mesto.

Simeone je tokom leta dodatno pojačao ekipu, pošto su stigli Morten Hjulmand, Li Kang-in, Kristijan Romero, Alehandro Grimaldo i Džonatan Dejvid. Posebno je važno što je klub uspeo da zadrži Hulijana Alvareza, uprkos velikom interesovanju Barselone i Arsenala.

Argentinac se vratio treninzima i postoji velika šansa da meč počne na klupi. Aleksandar Serlot je i dalje pod znakom pitanja zbog povrede, pa bi Aleks Baena mogao da dobije mesto u špicu posle dva gola protiv Sevilje. Džonatan Dejvid je takođe u konkurenciji za debi.

Atletik će biti bez Unaija Egiluza i Peja Kanalesa, dok su Benjat Prados i Dani Vivijan pod velikim znakom pitanja. Niko Vilijams bi ponovo trebalo da dobije minute sa klupe, pošto se postepeno vraća u punu formu.

Atletiko će posle ovog meča već sledeće nedelje putovati u Englesku, gde ga očekuje gostovanje Liverpulu na startu ligaške faze Lige šampiona.

Madriđani bi mogli da imaju težak posao na San Mamesu, ali su u ovom trenutku kvalitetniji i očekujemo da Simeoneova ekipa u najgorem slučaju ostane neporažena.

NAŠ TIP: X2&1-3 (kvota 2,20)

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