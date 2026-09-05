DRONOVI PADALI K'O KRUŠKE: Ruska PVO srušila čak 53 ukrajinske letelice
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 53 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Kaluške, Kurske, Rjazanjske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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