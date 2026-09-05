NOVAJLIJA LAK PLEN ZA SITI: Lampardova četa se neće lepo provesti na "Etihadu"

Mančester Siti u subotu na „Etihadu“ dočekuje Koventri u meču trećeg kola Premijer lige, sa jasnim ciljem da nastavi savršen start pod Encom Mareskom. "Građani" su osvojili svih šest bodova na početku sezone, dok je šampion Čempionšipa još bez boda i postignutog gola.

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Mareska nije mogao da poželi mnogo bolji početak mandata u Premijer ligi. Siti je najpre uz dosta drame savladao Bornmut 2:1, a zatim je na gostovanju Kristal Palasu demonstrirao mnogo ubedljivije izdanje i slavio 4:1. Rajan Šerki i Erling Haland postigli su po dva gola, a ekipa je već pokazala jasne konture fudbala koji novi trener želi da nametne.

Posle deset godina Pepa Gvardiole, najveće pitanje bilo je kako će izgledati život bez legendarnog Španca. Za sada, Mareska ima odgovor. Siti je trenutno najbolji tim Premijer lige kada je reč o uspešnim dodavanjima, sa čak 1.315 pasova, dok je 94,6 odsto njih bilo kratko. Prednjače i po preciznosti dodavanja, kao i po uspešnosti pasa pod visokim pritiskom.

Posebno ohrabruje činjenica da se utakmica igra na "Etihadu". Siti je od početka prošle sezone doživeo samo dva poraza na 20 domaćih ligaških utakmica, uz 15 pobeda i tri remija. Uz to, četiri puta u poslednjih pet sezona dobio je oba prva domaća ligaška meča.

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Statistika protiv novajlija je još impresivnija. Mančester Siti je neporažen u poslednjih 30 prvenstvenih duela protiv timova koji su izborili promociju, uz 27 pobeda i samo tri remija. Poslednji poraz doživeo je još 2021. godine od Lidsa.

Koventri, međutim, stiže sa potpuno drugačijim problemima. Nakon osvajanja Čempionšipa, očekivanja su bila velika, ali ekipa Frenka Lamparda izgubila je prva dva meča. Arsenal je slavio 3:0, a zatim je usledio poraz 1:0 kod kuće od Hala. Koventri tako još nije postigao nijedan gol, a Lampard je priznao da njegova ekipa ima ozbiljne lekcije koje mora da nauči.

Ni njegova lična statistika nije ohrabrujuća. Lampard je dobio samo četiri od poslednja 32 meča u Premijer ligi kao trener, a u poslednjih 19 ima samo jednu pobedu. Njegove ekipe nisu sačuvale mrežu na poslednjih 18 utakmica u prvenstvu i za to vreme primile su čak 37 golova.

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Ipak, postoji jedna zanimljiva istorijska stavka koja može da probudi nadu gostima. Koventri je neporažen u poslednjih osam međusobnih ligaških duela sa Sitijem, uz četiri pobede i četiri remija. Problem je što su ti susreti pripadali nekim drugim vremenima, a poslednji je odigran još 2002. godine.

Mareska za ovaj duel neće moći da računa na povređenog Džeremija Dokua, dok se Matheus Nunjes vraća u konkurenciju i boriće se za mesto desnog beka. Veliku pažnju privlači i Enco Fernandes, koji bi mogao da debituje od prvog minuta nakon transfera vrednog 125 miliona funti. U konkurenciji su i Eliot Anderson i Ajub Buadi.

Rajan Šerki će ponovo biti glavna kreativna figura iza Halanda. Francuz je već učestvovao u 15 golova na samo 20 startova u Premijer ligi za Siti, dok je Norvežanin posebno opasan protiv novajlija, postigao je 19 golova u 20 takvih nastupa.

Koventri će imati problem i sa kadrom. Haji Rajt je i dalje van stroja, dok je Sidiki Šerif pod znakom pitanja. Frenk Oni jeka se oporavio od povrede kuka i mogao bi da se vrati u startnu postavu. Lampard bi mogao da pređe i na formaciju sa petoricom u odbrani kako bi pokušao da zaustavi ofanzivnu mašineriju domaćina.

Sve osim ubedljive pobede Mančester Sitija predstavljalo bi veliko iznenađenje. Koventri još traži prvi gol i prvi bod u sezoni, dok Mareskin tim deluje sve sigurnije iz utakmice u utakmicu. "Etihad" bi u subotu mogao da bude poprište još jedne demonstracije sile novog Sitija.

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