SI DOLAZI U VAŠINGTON Tramp: Sa Kinom nam ide veoma dobro, Si je veliki džentlmen (VIDEO)

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će Vašington prirediti državnu večeru u čast kineskog predsednika Si Đinpinga tokom njegove posete Sjedinjenim Američkim Državama kasnije ovog meseca.

AP Photo/Jacquelyn Martin

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da će državna večera biti održana 24. septembra, istovremeno umanjujući značaj tenzija između SAD i Kine zbog odnosa Pekinga sa Iranom, prenosi Blumberg.

- On je veliki džentlmen, odlično se slažemo. Imamo veoma dobar trgovinski odnos. I znate, oni jesu konkurencija i sve to, ali imamo veoma dobar odnos sa predsednikom Sijem. Dolazi sa svojom prelepom suprugom, ona je jedna divna žena koju poštuju širom sveta, stižu zajedno - rekao je Tramp.

Poseta će biti novi korak u odnosima SAD i Kine, koje su prethodnih godina bile suočene sa trgovinskim sukobom i visokim carinama, pre nego što su postigle dogovor o trgovinskom primirju, navodi američka agencija.

- Uradićemo velike stvari sa Kinom, ide nam dobro - dodao je on.