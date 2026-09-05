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SI DOLAZI U VAŠINGTON Tramp: Sa Kinom nam ide veoma dobro, Si je veliki džentlmen (VIDEO)

Танјуг/В.Н.

05. 09. 2026. u 09:45

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će Vašington prirediti državnu večeru u čast kineskog predsednika Si Đinpinga tokom njegove posete Sjedinjenim Američkim Državama kasnije ovog meseca.

СИ ДОЛАЗИ У ВАШИНГТОН Трамп: Са Кином нам иде веома добро, Си је велики џентлмен (ВИДЕО)

AP Photo/Jacquelyn Martin

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da će državna večera biti održana 24. septembra, istovremeno umanjujući značaj tenzija između SAD i Kine zbog odnosa Pekinga sa Iranom, prenosi Blumberg.

- On je veliki džentlmen, odlično se slažemo. Imamo veoma dobar trgovinski odnos. I znate, oni jesu konkurencija i sve to, ali imamo veoma dobar odnos sa predsednikom Sijem. Dolazi sa svojom prelepom suprugom, ona je jedna divna žena koju poštuju širom sveta, stižu zajedno - rekao je Tramp.

Poseta će biti novi korak u odnosima SAD i Kine, koje su prethodnih godina bile suočene sa trgovinskim sukobom i visokim carinama, pre nego što su postigle dogovor o trgovinskom primirju, navodi američka agencija.

- Uradićemo velike stvari sa Kinom, ide nam dobro - dodao je on.

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