SI DOLAZI U VAŠINGTON Tramp: Sa Kinom nam ide veoma dobro, Si je veliki džentlmen (VIDEO)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će Vašington prirediti državnu večeru u čast kineskog predsednika Si Đinpinga tokom njegove posete Sjedinjenim Američkim Državama kasnije ovog meseca.
Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da će državna večera biti održana 24. septembra, istovremeno umanjujući značaj tenzija između SAD i Kine zbog odnosa Pekinga sa Iranom, prenosi Blumberg.
- On je veliki džentlmen, odlično se slažemo. Imamo veoma dobar trgovinski odnos. I znate, oni jesu konkurencija i sve to, ali imamo veoma dobar odnos sa predsednikom Sijem. Dolazi sa svojom prelepom suprugom, ona je jedna divna žena koju poštuju širom sveta, stižu zajedno - rekao je Tramp.
Poseta će biti novi korak u odnosima SAD i Kine, koje su prethodnih godina bile suočene sa trgovinskim sukobom i visokim carinama, pre nego što su postigle dogovor o trgovinskom primirju, navodi američka agencija.
- Uradićemo velike stvari sa Kinom, ide nam dobro - dodao je on.
Preporučujemo
TRAMP SE POHVALIO: Neverovatno leto za američka putovanja
05. 09. 2026. u 07:17
SVET NA IVICI NOVE ESKALACIJE! Tramp najavio udar na iranski nuklearni kompleks
04. 09. 2026. u 22:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)