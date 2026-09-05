Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

05. 09. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

UWE KRAFT / AFP / Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Hofenhajm - Borusija Dortmund UG 3+ (1.47)

15.30 Verder Bremen - Lajpcig UG 3+ (1.50)
20.00 Ajaks - PSV UG 3+ (1.30)
21.30 Sporting - Nasional UG 3+ (1.40)

 Ukupna kvota: 4.01

 

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