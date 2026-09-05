Devojke, samo hrabro! Srbija protiv Turske za mesto u finalu Evropskog prvenstva!
NAŠA ženska odbojkaška reprezentacija će od 15 časova u "Sinan Erdem domu" odigrati još jedan odbojkaški klasik protiv dobro poznato rivala u polufinalu Evropskog prvenstva, domaćina Turske.
I pored slabih nastupa u Ligi nacija, Zoran Terzić je bio jasan pred Evropsko prvenstvo rekavši da je minimum plasman u polufinale i njegova četa je to isporučila.
Žreb se otvorio Srbiji koja se prošetala kroz grupnu fazu takmičenja, a zatim rutinski savladala Hrvatsku i Grčku završivši tako avanturu u Brnu sa samo dva izgubljena seta, po jedan od Češke i Hrvatske.
Sada su se naše devojke preselile u Istanbul gde se održava završnica prvenstva i tamo će pokušati da naprave veliki uspeh i plasiraju se u peto uzastopno finale.
Za sada se niko nije istakao u našoj reprezentaciji, dozirao je Terzić našu najbolju odbojkašicu Tijanu Bošković i legendarnu Maju Ognjenović, dok su primači (Uzela, Tica, Ivanović) i srednjaci (Kurtagić, Popović) odigrali na visokom nivou i tako omogućili vodećem dvojcu da se odmori pred najbitnije bitke.
Sada se očekuje da Maja i Tijana preuzmu odgovornost i povuku ekipu, pogotovo jer nas danas očekuje paklena atmosfera u "Sinan Erdem domu" gde će vatrena Turska publika do samog kraja biti uz svoju reprezentaciju.
Što se tiče čete Danijelea Santarelija, one su akutelne osvajačice Lige nacija, a glavno oružje je naravno nestvarna Melisa Vargas.
Rođena Kubanka igra na vrhunskom nivou, prenela je formu iz Lige nacija gde je bila MVP završnog turnira na Evropsko prvenstvo i orna je da povuče ekipu ka odbrani evrospkog trona.
Pored nje najjači deo tima su tehničari Elif i Ozbaj uz sjajne srednjake Guneš i Erdem, ali na poziciji primača je potencijalni problem što bi naše devojke mogle iskoristiti.
Baladin i Ajdin nisu konstantne, kao ni njihove zamene Elif i Čebedžioglu, umeju da budu veoma slabe na prijemu uz slabašnu prolaznost u napadu i tu se nalazi šansa za Srbiju.
To zna i Santareli koji će sigurno dobro pripremiti ovu utakmicu i možemo očekivati veliko nadmudrivanje između njega i Terzića, dva majstora svog zanata, tokom čitave utakmice.
Takođe, istorijat međusobnih duela nam govori da ćemo gledati veoma zanimljiv susret, ove dve reprezentacije se dobro poznaju i sastale su se u samoj završnici poslednjih pet Evropskih prvenstava.
Srbija je slavila četiri puta, uključujući borbu za zlato 2021. godine, ali poslednji duel pripao je Turskoj koja je u pet iscrpljujućih setova bila bolja u finalu 2023. godine.
Za predlog dajemo plus poene, očekujemo veliku borbu u svakom setu, potencijalno veoma dugačak meč i svih pet setova i zbog toga verujemo da će zadata granica poena biti prebačena.
Za hrabrije dodajemo "fiks" na Srbiju, bukmejkeri su nas potcenili jer su ovo dve veoma ujednačene ekipe i vredi probati fiks na naše devojke na ovoj kvoti.
NAŠ TIP: Ukupan broj poena +180.5 (kvota 1.80)
TIP ZA HRABRIJE: Turska - Srbija 2 (kvota 2.70)
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