PANIKA U KIJEVU I BRISELU: Mirošnik otkrio zašto pokušavaju da sruše dijalog Trampa i Putina
EVROPSKE zemlje i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski nastoje da poremete dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.
- Ovde nema pokušaja da se pokaže snaga. Postoji neprekidna želja, pre svega Evropljana, da se poremete bilo kakvi kontakti između Rusije i SAD. Za Evropu i Zelenskog sami kontakti i dijalog između Vašingtona i Moskve predstavljaju iritirajući faktor - rekao je Mirošnik za Izvestija.
Zelenski je 1. septembra zapretio da će "efikasno zatvoriti ruski vazdušni prostor za civilnu avijaciju".
TASS je ranije, pozivajući se na izvor, objavio da bi specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner 5. i 6. septembra mogli prvo da posete Moskvu, a zatim Kijev.
(Tanjug)
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