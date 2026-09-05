"POGLEDAJTE KAKO SADA IZGLEDA MODERNO OVAJ KLINIČKI CENTAR" Vučić: Za 4 godine smo ga napravili

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić istakao je da mu je važno da zapošljavamo samo srpske arhitekte.

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- To je negde sreća što ćemo tih 80 miliona da ide našim kompanijama, pa ćemo to na druge načine kroz poreze to da vratimo. Kada sam prvi put došao u Niš ovo je bila livada ovde. Pogledajte kako sada izgleda moderno ovaj Klinički centar. Za 4 godine smo ga napravili.+

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Upitao je kada bi moglo da se završi projekat na šta su ga obavestili da bi, ukoliko se krene sada u gradnju, da će biti gotovo u prvim mesecima 2029. godine.

- Znači, za 2.5 godine bi moglo da se završi sve. To je velika stvar. To će za sve drugo, pa i vamo do Pirota da bude jako važno. Za ceo taj region.