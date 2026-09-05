Svet

CRNA STATISTIKA U ŠVAJCARSKOJ: Porastao broj smrtnosti odojčadi i mrtvorođenih beba

Танјуг

05. 09. 2026. u 09:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ŠVAJCARSKOJsu tokom 2025. godine zabeležena 274 smrtna slučaja odojčadi mlađe od godinu dana i 363 mrtvorođena deteta, što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je Savezni zavod za statistiku.

ЦРНА СТАТИСТИКА У ШВАЈЦАРСКОЈ: Порастао број смртности одојчади и мртворођених беба

Foto: Unsplash/Thiago de Andrade

Broj umrle odojčadi povećan je za 5,5 odsto, sa 259 na 274 slučaja, dok je broj mrtvorođenih povećan za 9,7 odsto, sa 331 na 363 slučaja. Savezni zavod za statistiku naveo je da se na osnovu dostupnih podataka ne mogu utvrditi razlozi povećanja, prenosi Svis info.

Kao mogući faktori navedeni su starija životna dob majke u trenutku porođaja, kao i pojedinačni zdravstveni rizici i ponašanja.

U saopštenju se navodi da broj slučajeva smrtnosti odojčadi i mrtvorođenih beba može značajno da varira iz godine u godinu.

Podaci koji se prikupljaju od 1969. godine pokazuju da su obe stope dugoročno značajno smanjene, uprkos povremenim godišnjim povećanjima.

Za utvrđivanje da li je najnoviji rast kratkoročna oscilacija ili predstavlja dugoročnu promenu biće potrebna dalja posmatranja i detaljnije analize, dodaje se u saopštenju švajcarskog zavoda za statistiku.

Smrtnost odojčadi obuhvata sve smrtne slučajeve tokom prve godine života, dok se mrtvorođenim smatra dete rođeno bez znakova života nakon završene 22. nedelje trudnoće ili sa telesnom masom od najmanje 500 grama.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije
Svet

0 3

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

04. 09. 2026. u 23:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače