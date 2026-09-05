CRNA STATISTIKA U ŠVAJCARSKOJ: Porastao broj smrtnosti odojčadi i mrtvorođenih beba

U ŠVAJCARSKOJsu tokom 2025. godine zabeležena 274 smrtna slučaja odojčadi mlađe od godinu dana i 363 mrtvorođena deteta, što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je Savezni zavod za statistiku.

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Broj umrle odojčadi povećan je za 5,5 odsto, sa 259 na 274 slučaja, dok je broj mrtvorođenih povećan za 9,7 odsto, sa 331 na 363 slučaja. Savezni zavod za statistiku naveo je da se na osnovu dostupnih podataka ne mogu utvrditi razlozi povećanja, prenosi Svis info.

Kao mogući faktori navedeni su starija životna dob majke u trenutku porođaja, kao i pojedinačni zdravstveni rizici i ponašanja.

U saopštenju se navodi da broj slučajeva smrtnosti odojčadi i mrtvorođenih beba može značajno da varira iz godine u godinu.

Podaci koji se prikupljaju od 1969. godine pokazuju da su obe stope dugoročno značajno smanjene, uprkos povremenim godišnjim povećanjima.

Za utvrđivanje da li je najnoviji rast kratkoročna oscilacija ili predstavlja dugoročnu promenu biće potrebna dalja posmatranja i detaljnije analize, dodaje se u saopštenju švajcarskog zavoda za statistiku.

Smrtnost odojčadi obuhvata sve smrtne slučajeve tokom prve godine života, dok se mrtvorođenim smatra dete rođeno bez znakova života nakon završene 22. nedelje trudnoće ili sa telesnom masom od najmanje 500 grama.