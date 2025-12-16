VRAĆENA BISTA: „Srpkinja“ ponovo u Sunčanom parku

POŽAREVAC - U Sunčanom parku u Požarevcu na postolje je ponovo vraćena bista naše poznate pesnikinje Milice Stojadinović Srpkinje (1828-1878), postavljena još 1995. godine.

D.N.

Nju su nepoznati vandali u oktobru skinuli sa postolja i tom prilikom uništili i čelične držače. Bista je nakon toga sklonjena u Centar za kulturu, odakle je sada ponovo vraćena na svoje mesto. To je bio drugi put kako je bista pesnikinje skinuta sa postolja, jer se isti slučaj desio i pre pet godina, kada je odbačena u obližnje rastinje.