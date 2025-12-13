PETAR PUAČA: Atalanta u naletu

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje mečeve italijanskog prvenstva

FOTO: AP/Tanjug

MOJ TIP

subota,

Torino – Kremoneze x2

Parma – Lacio GG&3+

ATALANTA – KALjARI 1

nedelja,

Milan – Sasuolo 1

FIORENTINA – VERONA 1

Udineze – Napoli X2

Đenova – Inter 2

Bolonja – Juventus GG

ponedeljak,

Roma – Komo 0-3

Atalanta je u Italiji za mlade fudbalere najbolji „razvojni centar“, radi se stručno, a ekipa je u dobroj formi. U utorak je pobedila Čelsi, uveren sam da će savladati i Kaljari u prvenstvu.

Fiorentina ima loše rezultate, prikovana je za dno tabele. Protiv Verone, ekipe sličnih kvaliteta, morala bi konačno da slavi.