Petar Puača

PETAR PUAČA: Atalanta u naletu

Žarko Urošević

13. 12. 2025. u 09:00

Bivši napadač Kremonezea, tipuje mečeve italijanskog prvenstva

ПЕТАР ПУАЧА: Аталанта у налету

FOTO: AP/Tanjug

MOJ TIP

subota,

Torino – Kremoneze x2

Parma – Lacio GG&3+

ATALANTA – KALjARI 1

nedelja, 

Milan – Sasuolo 1

FIORENTINA – VERONA 1

Udineze – Napoli X2

Đenova – Inter 2

Bolonja – Juventus GG

ponedeljak, 

Roma – Komo 0-3

Atalanta je u Italiji za mlade fudbalere najbolji „razvojni centar“, radi se stručno, a ekipa je u dobroj formi. U utorak je pobedila Čelsi, uveren sam da će savladati i Kaljari u prvenstvu.

Fiorentina ima loše rezultate, prikovana je za dno tabele. Protiv Verone, ekipe sličnih kvaliteta, morala bi konačno da slavi.

