PETAR PUAČA: Atalanta u naletu
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje mečeve italijanskog prvenstva
MOJ TIP
subota,
Torino – Kremoneze x2
Parma – Lacio GG&3+
ATALANTA – KALjARI 1
nedelja,
Milan – Sasuolo 1
FIORENTINA – VERONA 1
Udineze – Napoli X2
Đenova – Inter 2
Bolonja – Juventus GG
ponedeljak,
Roma – Komo 0-3
Atalanta je u Italiji za mlade fudbalere najbolji „razvojni centar“, radi se stručno, a ekipa je u dobroj formi. U utorak je pobedila Čelsi, uveren sam da će savladati i Kaljari u prvenstvu.
Fiorentina ima loše rezultate, prikovana je za dno tabele. Protiv Verone, ekipe sličnih kvaliteta, morala bi konačno da slavi.
Komentari (0)