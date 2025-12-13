Ostali sportovi

ZIMSKI TURNIR U MALOM FUDBALU U BANATSKOM KARAĐORĐEVU: Bogat nagradni fond za pobednike

Б.Г.

13. 12. 2025. u 08:40

Realizujući svoje redovne aktivnosti, Sportski savez opštine Žitište, pod pokroviteljstvom opštine Žitište u saradnji sa kancelarijom za mlade, drugi put organizuje Zimski turnir u malom fudbalu, koji će se od 27. januara igrati u dvorani osnovne škole Nikola Tesla u Banatskom Karađorđevu .

Zimski turnir

Učešće ekipa iz opština Nova Crnja, Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj i Kikinda, potvrda je kvalitetne organizacije prvog turnira početkom godine.
 
Prema najavi organizatora, nagradni fond za drugi po redu turnir je 350 hiljada dinara, za prvoplasirani tim predviđeno je 200, drugoplasirani 100 i trećeplasirani 50 hiljada dinara, a kotizacija po ekipi je 12 hiljada dinara.
    
 

