RUSI U SB UN TRAŽE: Mladića pustite ili ga predajte Srbiji, ako se desi nešto negativno, odgovornost je na Mehanizmu

RUSKA misija pri UN zatražila je da Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale UN preispita odluku u vezi sa srpskim generalom Ratkom Mladićem i da ga ili preda Srbiji na dalje izdržavanje kazne, ili prevremeno oslobodi iz humanitarnih razloga kako bi ostatak života proveo primajući adekvatnu negu.

Foto Arhiva

Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Marija Zobolocka je na sednici Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran izveštaj Mehanizma naglasila da bi bilo koji drugi pristup bio nehuman, i da će puna odgovornost za svaki negativan razvoj događaja u vezi sa Mladićem biti direktno na Mehanizmu i lično na njegovom predsedniku.

Ovaj poziv i upozorenje dolaze istovremeno sa zahtevom Srbije, koja je ponovo dala sve garancije za generala Ratka Mladića, da Savet bezbednosti UN, donese odluku da haški osuđenici, kojih je ostalo 15, u osam država, kaznu izdržavaju u svojoj zemlji.

Zabolocka je na brifingu SB UN o radu ove institucije istakla da se teško stanje Mladića pogoršalo, da on pati od naglih promena krvnog pritiska, stalno visokog nivoa šećera u krvi, atrofiranog mišićnog tkiva u donjim udovima i oštećene motoričke funkcije u rukama i prstima:

Foto UN

- Gospodin Mladić jedva drži glavu uspravno. Ima dekubituse na obe noge, osteomijelitis na levom skočnom zglobu. Zbog male telesne težine i obaveznog mirovanja u krevetu, bubrezi pacijenta su preopterećeni lekovima. Njegove kognitivne funkcije se pogoršavaju. Kao rezultat toga, Ratko Mladić nije uvek u stanju da prepozna prisustvo i specifičnosti svojih zdravstvenih problema i da blagovremeno potraži medicinsku pomoć.

Mladićeva demencija, kako je rekla Zabolocka, napreduje a "uprava zatvorske bolnice nije dala saglasnost za izvođenje magnetne rezonance, iako je poslednje skeniranje obavljeno još 2022. godine već pokazalo degeneraciju nervnog tkiva i pogoršanje stanja".

- Da li je ovaj spisak bolesti zaista nedovoljan da se udovolji zahtevu za prevremeno puštanje na slobodu ili za premeštaj u Srbiju - upitala je Zabolocka na brifingu.

Kao primer funkcije koju Mehanizam nije uspeo da izvrši ona je navela i slučaj bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, navodeći da Velika Britanija gde on služi kaznu nastavlja da ignoriše čak i standardna minimalna pravila UN za postupanje sa zatvorenicima. Istakla je da su njegova prava sistematski ograničena, uključujući i pravo na medicinsku negu, uprkos hroničnim bolestima koje ima. Pored toga, kako je rekla, britanski mediji su širili izveštaje o Karadžićevom navodnom saučesništvu u organizovanju "snajperskog turizma" za strance tokom opsade Sarajeva.

Foto TC HAG

- Istovremeno, uprava zatvora primorava Karadžića da nosi posebnu odeću koja označava osumnjičene za pokušaj bekstva, što izaziva zabrinutost da bi ovi faktori mogli privući pažnju drugih zatvorenika, koji bi mogli napasti bivšeg lidera bosanskih Srba iz osvete - navela je Zabolocka.

Ona je kritikovala rad Međunarodnog rezidualnog mehanizma, posebno ukazavši na činjenicu da se postupak "prevremenog puštanja na slobodu" koristi samo kada Mehanizam hitno mora da "skine odgovornost za neizbežnu smrt još jednog teško bolesnog zatvorenika".

- Trenutni izveštaj otkriva još jednu situaciju u kojoj je osuđenik, čije ime iz nekog razloga nije objavljeno, preminuo ubrzo nakon što mu je Mehanizam odobrio prevremeno puštanje na slobodu - rekla je Zabolocka.

Iako nije precizirano u izveštaju, u ovom slučaju verovatno se mislilo na generala Nebojšu Pavkovića, koji je preminuo 20. oktobra na VMA, samo 21 dan nakon prevremenog otpusta iz zatvora u Finskoj.

Zobolocka je još rekla da se, osim slučajeva kada su zatvorenici bukvalno na samrti, zahtevi za prevremeno puštanje na slobodu sistematski odbijaju, čak i kada postoje ubedljivi humanitarni razlozi za njegovo odobrenje.

Foto: AP Photo/Peter Dejong

DOŠLO VREME DA SUD BUDE ZATVOREN

MARIJA Zobolocka naglasila je da je Međunarodni rezidualni mehanizam uspostavljen kao privremena struktura i da bi trebalo da bude zatvoren, i upozorila na pokušaje da se razvije neka vrsta "rezidualnog mehanizma za rezidualni mehanizam", naglasivši da je takva opcija neprihvatljiva.

- Mehanizam je uspostavljen od strane Saveta kao čisto privremena struktura, on je ispunio svoje glavne funkcije i trebalo bi da bude zatvoren - rekla je ona. - Sećamo se koliko je brzo zatvorena komisija za istragu u Iraku. Savet je godinama slušao dobro obučene muškarce koji su govorili o važnosti svog rada i predlagali razne scenarije za očuvanje svojih funkcija, ali je onda zatvoren bez rezolucije Saveta, naporima Kancelarije za pravna pitanja.