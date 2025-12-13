AMERIČKI “GUSARI” HARAJU MORIMA: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine

AMERIČKE snage za specijalne operacije izvele su napad na brod u Indijskom okeanu koji je bio na putu iz Kine ka Iranu, prenosi Wall Street Journal.

Foto Tanjug/AP

Prema izvorima iz SAD, zaplenjena je vojna oprema koja bi "mogla biti korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran".

Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Oduzeti teret, koji je uključivao komponente za vojne svrhe, uništen je, dok je brod kasnije nastavio put ka odredištu.

Foto news.usni.org

Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplenjenog materijala.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć