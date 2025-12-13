Svet

AMERIČKI “GUSARI” HARAJU MORIMA: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 02:28

AMERIČKE snage za specijalne operacije izvele su napad na brod u Indijskom okeanu koji je bio na putu iz Kine ka Iranu, prenosi Wall Street Journal.

АМЕРИЧКИ “ГУСАРИ” ХАРАЈУ МОРИМА: Специјалци напали брод који је ишао ка Ирану из Кине

Foto Tanjug/AP

Prema izvorima iz SAD, zaplenjena je vojna oprema koja bi "mogla biti korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran".

Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Oduzeti teret, koji je uključivao komponente za vojne svrhe, uništen je, dok je brod kasnije nastavio put ka odredištu.

Foto news.usni.org

Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplenjenog materijala.

(Tanjug)

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

