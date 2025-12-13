AMERIČKI “GUSARI” HARAJU MORIMA: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine
AMERIČKE snage za specijalne operacije izvele su napad na brod u Indijskom okeanu koji je bio na putu iz Kine ka Iranu, prenosi Wall Street Journal.
Prema izvorima iz SAD, zaplenjena je vojna oprema koja bi "mogla biti korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran".
Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke.
Oduzeti teret, koji je uključivao komponente za vojne svrhe, uništen je, dok je brod kasnije nastavio put ka odredištu.
Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplenjenog materijala.
(Tanjug)
