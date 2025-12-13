Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

13. 12. 2025. u 08:40

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Subota

18.30 Barselona - Osasuna |2+ (1,77)

18.30 Bajer Leverkuzen - Keln |2+ (2,28)

Ukupna kvota: 4,04

