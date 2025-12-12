SUPSKA PONOVO IMA POŠTU: Lepa vest za žitelje sela kod Ćuprije

MEŠTANI ćuprijskog sela Supska neće više morati da idu u grad da bi platili račune, poslali paket ili novogodišnju čestitku.

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Nakon šesnaest godina bez poštanskih usluga, Supska je ponovo dobila svoju poštu, što je prilična retkost u srpskim selima u kojima se manje šalter sale više zatvaraju nego otvaraju.

U Supskoj sada radi i pruža usluge šesnaesta ugovorna pošta u Pomoravskom okrugu, a kako kažu u Pošti Jagodina, postoji inicijativa da se razmotre uslovi za otvaranje još jedne pošte na teritoriji ćuprijske opštine.

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Pošta u Supskoj nalazi se u objektu Doma kulture i radi svakog dana od 7.30 do 11 časova.