SUPSKA PONOVO IMA POŠTU: Lepa vest za žitelje sela kod Ćuprije

Зорана Рашић
Zorana Rašić

12. 12. 2025. u 10:06

MEŠTANI ćuprijskog sela Supska neće više morati da idu u grad da bi platili račune, poslali paket ili novogodišnju čestitku.

СУПСКА ПОНОВО ИМА ПОШТУ: Лепа вест за житеље села код Ћуприје

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Nakon šesnaest godina bez poštanskih usluga, Supska je ponovo dobila svoju poštu,  što je prilična retkost u srpskim selima u kojima se manje šalter sale više zatvaraju nego otvaraju.

U Supskoj sada radi i pruža usluge šesnaesta ugovorna pošta u Pomoravskom okrugu, a kako kažu u Pošti Jagodina, postoji inicijativa da se razmotre uslovi za otvaranje još jedne pošte na teritoriji ćuprijske opštine.

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Pošta u Supskoj nalazi se u objektu Doma kulture i radi svakog dana od 7.30 do 11 časova.

