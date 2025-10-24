Srbija

ZA SREMSKOKARLOVAČKU BOGOSLOVIJU 51 MILION DINARA: Pokrajina ulaže u učenike i stvarenje uslova za verski turizam

Ljiljana Preradović

24. 10. 2025. u 15:15

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković posetila je danas Bogosloviju Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i tom prilikom uručila ugovor o finansiranju projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije zgrade đačkog internata u vrednosti od 51 milion dinara.

ЗА СРЕМСКОКАРЛОВАЧКУ БОГОСЛОВИЈУ 51 МИЛИОН ДИНАРА: Покрајина улаже у ученике и стварење услова за верски туризам

FOTO: Pokrajinska vlada

Reč je o značajnom projektu koji će omogućiti potpunu modernizaciju smeštajnih kapaciteta za učenike Bogoslovije tokom školske godine, kao i stvaranje uslova da se prostor tokom letnjih meseci koristi za turističke potrebe i programe koji promovišu kulturno i duhovno nasleđe Sremskih Karlovaca.

FOTO: Pokrajinska vlada

- Ovim ugovorom opredelili smo značajna sredstva za rad Bogoslovije i razvoj verskog turizma. Bogoslovija je pripremila izuzetno dobar projekat usmeren na proširenje i uređenje prostornih kapaciteta ovog objekta -  izjavila je predsednica Gojković.

Prema njenim rečima, zgrada Bogoslovije će dobiti novu namenu – pružanje smeštaja turistima koji žele da uživaju u potencijalima verskog turizma koje pokrajina Vojvodina nesumnjivo poseduje — kako u pravoslavnim, tako i u verskim objektima drugih konfesija.

Gojkovićeva je izjavila da Pokrajinski sekretarijat za turizam pruža snažnu podršku razvoju ovog vida turizma koji je u mnogim evropskim zemljama prepoznat kao nov i privlačan oblik turističke ponude koji okuplja veliki broj posetilaca.

FOTO: Pokrajinska vlada

- Ovo je, posle 1907. godine prva ozbiljna i velika podrška i pomoć koja će značiti ne samo za verski turizam, nego upravo i za život i rad Bogoslovije uopšte -  izjavio je rektor Jovan Milanović i istakao da je Pokrajinska vlada prepoznala značaj duhovnosti, kulture i istorije Sremskih Karlovca i Karlovačke bogoslovije.

FOTO: Pokrajinska vlada

Događaju su prisustvovali i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i predsednik Opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić.

