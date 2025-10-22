PRED ŽIRIJEM 86 RAKIJA: U subotu "Rakijada" u Šljivovici

Manifestacija koja promoviše gastronomiju užičkog kraja, “Rakijada” u selu Šljivovica, biće održana u subotu 25. oktobra. Ranije odložen zbog vremenskih neprilika, narednog vikenda ovaj događaj okupiće 86 izlagača, proizvođača domaće rakije.

Zlatiborpres

Sajam , 14. po redu, održaće se u dvorištu crkve Sv. Marije Magdalene. Stručna komisija je odabrala najbolje, uz zaključak da su rakije u užičkom kraju izuzetnog kvaliteta.

- Pored takmičarskog dela, posetioce očekuje i bogat kulturni program, koji počinje u 13 časova. Nakon toga, biće proglašeni pobednici u kategorijama: šljivova rakija, voćne rakije i specijalne rakije, podeljeno na individualne proizvođače i destilerije – saopštila je Turistička organizacija Zlatibora.

Uz priznanja za najbolje rakije, biće dodeljene i nagrade za najlepše dvorište, najbolje uređen voćnjak i najbolju pitu. Organizatori su pozivali sve ljubitelje dobre rakije, domaćih proizvoda i druženja da posete manifestaciju i uživaju u programu koji promoviše tradicionalnu kulturu i gastronomiju.