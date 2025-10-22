PRED ŽIRIJEM 86 RAKIJA: U subotu "Rakijada" u Šljivovici
Manifestacija koja promoviše gastronomiju užičkog kraja, “Rakijada” u selu Šljivovica, biće održana u subotu 25. oktobra. Ranije odložen zbog vremenskih neprilika, narednog vikenda ovaj događaj okupiće 86 izlagača, proizvođača domaće rakije.
Sajam , 14. po redu, održaće se u dvorištu crkve Sv. Marije Magdalene. Stručna komisija je odabrala najbolje, uz zaključak da su rakije u užičkom kraju izuzetnog kvaliteta.
- Pored takmičarskog dela, posetioce očekuje i bogat kulturni program, koji počinje u 13 časova. Nakon toga, biće proglašeni pobednici u kategorijama: šljivova rakija, voćne rakije i specijalne rakije, podeljeno na individualne proizvođače i destilerije – saopštila je Turistička organizacija Zlatibora.
Uz priznanja za najbolje rakije, biće dodeljene i nagrade za najlepše dvorište, najbolje uređen voćnjak i najbolju pitu. Organizatori su pozivali sve ljubitelje dobre rakije, domaćih proizvoda i druženja da posete manifestaciju i uživaju u programu koji promoviše tradicionalnu kulturu i gastronomiju.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)