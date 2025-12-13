"BUKETE PRAVIMO OD SUVOG CVEĆA" Radojevići preko zime prodaju na hiljade buketa, ljudi im se obraćaju iz cele Srbije
RADIŠA Radojević i njegova supruga Jasmina iz sela Jelenac kod Topole žive pravu "cvetnu bajku" i rado je dele sa drugima.
Nakon što su decenijama radili u Beogradu, odlučili su da se vrate u selo i da vreme ne provode skrštenih ruku. Pre nekoliko godina počeli su da se bave proizvodnjom cveća na svojoj okućnici, a za svoj glavni izbor odabrali su staticu, večni cvet.
Statica ne vene i ne gubi svoju lepotu, a Radojevićima je omogućila i razonodu, ali i dodatni prihod.
- Izabrali smo staticu jer nije zahtevna biljka. Sami proizvodimo rasad, sadimo i čekamo da cvet stigne za berbu. Imamo sistem za navodnjavanje, cveta obilno i u jednoj sezoni može se brati čak pet do šest puta, što znači da se može napraviti stotine buketa - objašnjava Radiša.
Jasmina je zadužena za pravljenje buketa, koji su veoma traženi i na pijacama u okolini.
- Bukete pravimo od suvog cveća i lepo se može zaraditi. Dodajemo i druge suve biljke kako bi buketi bili što bogatiji. Cena jednog buketa je od 200 do 250 dinara - kaže Jasmina.
Ove sezone, kažu, imali su bolju proizvodnju nego prošle godine i nadaju se da će napraviti nekoliko hiljada buketa.
(Dnevnik.rs)
BONUS VIDEO:
NISMO KONKURENCIJA, NAVIJAMO JEDNI ZA DRUGE: Glumac Stefan Radonjić govori o odnosu sa kolegama
Preporučujemo
PRIPREMITE MUŠKATLE ZA JESEN: Već na proleće nagradiće vas raskošnim cvetovima
03. 10. 2025. u 19:24
AKO JE VEROVATI STARIM SLOVENIMA: Ova biljka donosi mir u vaš dom
25. 09. 2025. u 18:30
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)