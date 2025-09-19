PRE ČETIRI DECENIJE U KIKINDI NASTALI „DANI LUDAJE“: U subotu se mere najteže i najduže bundeve

OD juče do nedelje Kikinda je prestonica bundeva, tikava, misirača ili ludaja, kako se samo u ovom gradu kaže. U čast kraljice jeseni održavaju se 40. "Dani ludaje", manifestacija koja slavi plodove jeseni, a posebno banatsku bananu velike težine i dužine.

Foto: R. Šegrt

Centralni deo je u subotu kada će biti održano takmičenje u uzgajanju najtežih i najdužih tikava. Svi pogledi ponovo su uprti ka Mađarskoj, odakle bi iz mesta Sent Marton, ponovo trebalo da dođe apsolutni šampion Tibor Kokai, koji je prethodne četiri godine pobeđivao sa najtežom ludajom.

On je, pre dve godine, postavio i rekord sa bundevom od čak 865,5 kilograma. Rekord za duge tikve uknjižio je Kikinđanin Milan Vučen, koji je 2019. odgajio tikvu od 366 centimetara.

Radi podsećanja na nastanak, rast i razvoj "Dana ludaje" u Istorijskom arhivu Kikinde otvorena je izložba o korenu ove banatske fešte po kojoj je grad postao prepoznatljiv. Autori Snežana Karačonji i Nikola Radosavčev prenose da je sve počelo "ludaja balom", koji je 1985. organizovan u restoranu "Lovac", a već naredne godine na trgu u centru grada dobošar je najavio prve "Dane ludaje".

- Prvi pobednik bio je Stevan Pozojević iz Radojeva, sa bundevom od 99 kilograma. Sledeće godine pobednica je imala 92 kilograma, a donela ju je Jasmina Jakonić iz Kikinde. Naredne tri godine pobeđivala je Jovanka Terzin, a njene ludaje nisu bile teže od 100 kg. Prva pobednička tikva teška 111,5 kilograma izmerena je 1999. a doneo ju je Bojan Ilić iz Medveđe - navodi Karačonji.

Idejni tvorci "DANI ludaje" nastali su po ideji Dragana Strajnića i pok. Lazara Tešina. - Laza i ja vraćali smo se sa Čenejskih salaša, sa osnivanja Kulturno-istorijskog društva "Pčesa" i razmišljali smo da bi Kikinda trebalo da ima svoju, manifestaciju. Te godine je organizovan "Ludaja bal", a sledeće su održani "Dani ludaje". Prvi voditelj bio je Raša Popov - priseća se Strajnić.

Zanimljivo je da su od 2006. do 2009. sa najtežim bundevama pobeđivali učenici Poljoprivredne škole iz Futoga. Ostali šampioni bili su iz Savinog Sela kod Vrbasa, Temerina, Uljme, Srbobrana, Čuruga, Zemuna i Kikinde. Prvu dugačku tikvu od 183 centimetra odgajio je Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada...

- Kada su se 2008. kuvari udružili, napravili su pitu od ludaje dugu 101 metar, s nadom da će se upisati u Ginisovu knjigu rekorda. Već naredne godine kuvari livnice "Cimos" složili su pitu dva metra dužu. Nekada se obavezno pekao vo na ražnju, a pečenje prodavalo na porcije - podsećaju autori izložbe.