POLA VEKA PESNIČKE ŠTAFETE: Počinje jedna od najstarijih manifestacija
JEDNA od najstarijih i najznačajnijih manifestacija posvećena umetničkom izražavanju dece, Pesnička štafeta Biblioteke u Zrenjaninu, započinje novu avanturu 15. septembra, a predvodiće je književnica Vesna Aleksić, koja će zajedno sa zrenjaninskim bibliotekarima, do 30. septembra, obići škole i domove kulture na teritoriji srednjeg Banata i opština Titel i Kikinda, kao i škole u Temišvaru i Segedinu, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku.
Tokom trajanja Pesničke štafete, učenici osnovnih škola predstaviće svoje poetsko stvaralaštvo i svoje talente, družiti se sa književnicom, a najbolji pesnički radovi biće nagrađeni na završnoj svečanosti, koja će se održati 3. oktobra u Kulturnom centru u Zrenjaninu.
Bogatoj zbirci knjiga za decu, koje po tradiciji, Biblioteka u Zrenjaninu objavi povodom manifestacije, prodružila se i knjiga "Mesečeve makazice" Vesne Aleksić koju je ilustrovao Mladen Anđelković.
- Pesnička štafeta je jedna od najstarijih manifestacija namenjena deci i mladima, a za pola veka koliko obitava na ovim prostorima, istovremeno je podržavala i promovisala talente i stvaralaštvo dece, kao i književno stvaralaštvo namenjeno deci i mladima kroz angažovanje afirmisanih stvaralaca - naglasila je Vesna Aleksić, koja će u zajedničkoj misiji sa zrenjaninskim bibliotekarima, obići skoro 60 škola iz tri tri okruga Banata i Bačke.
Štafeta u svojoj jesenjoj avanturi okuplja oko deset hiljada aktera, dece, prosvetnih radnika, roditelja i naravno bibliotekara.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)