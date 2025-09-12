Srbija

POLA VEKA PESNIČKE ŠTAFETE: Počinje jedna od najstarijih manifestacija

Bogoljub Grujić

12. 09. 2025. u 07:35

JEDNA od najstarijih i najznačajnijih manifestacija posvećena umetničkom izražavanju dece, Pesnička štafeta Biblioteke u Zrenjaninu, započinje novu avanturu 15. septembra, a predvodiće je književnica Vesna Aleksić, koja će zajedno sa zrenjaninskim bibliotekarima, do 30. septembra, obići škole i domove kulture na teritoriji srednjeg Banata i opština Titel i Kikinda, kao i škole u Temišvaru i Segedinu, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku.      

ПОЛА ВЕКА ПЕСНИЧКЕ ШТАФЕТЕ: Почиње једна од најстаријих манифестација

Biblioteka Zrenjanin

Tokom trajanja Pesničke štafete, učenici osnovnih škola predstaviće svoje poetsko stvaralaštvo i svoje talente, družiti se sa književnicom, a najbolji pesnički radovi biće nagrađeni na završnoj svečanosti, koja će se održati 3. oktobra u Kulturnom centru u Zrenjaninu.

Bogatoj zbirci knjiga za decu, koje po tradiciji, Biblioteka u Zrenjaninu objavi povodom manifestacije, prodružila se i knjiga "Mesečeve makazice" Vesne Aleksić koju je ilustrovao Mladen Anđelković.

- Pesnička štafeta je jedna od najstarijih manifestacija namenjena deci i mladima, a za pola veka koliko obitava na ovim prostorima, istovremeno je podržavala i promovisala talente i stvaralaštvo dece, kao i književno stvaralaštvo namenjeno deci i mladima kroz angažovanje afirmisanih stvaralaca - naglasila je Vesna Aleksić, koja će u zajedničkoj misiji sa zrenjaninskim bibliotekarima, obići skoro 60 škola iz tri tri okruga Banata i Bačke.

Štafeta u svojoj jesenjoj avanturi okuplja oko deset hiljada aktera, dece, prosvetnih radnika, roditelja i naravno bibliotekara.

