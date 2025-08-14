Srbija

TRGOVIŠTE BRINE O PREDUZETNICIMA: Subvencije kao vetar u leđa

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

14. 08. 2025. u 12:55

U Opštini Trgovište potpisani su ugovori sa preduzetnicima kojima su oobrena sredstva na javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja preduzetništva u seoskim sredinama.

Foto: J.S.

Ugovore sa preduzetnicima potpisala je predsednica opštine Nataša Manasijević. Osam preduzetnika iz seoskih sredina opštine Trgovište je dobilo bespovratna sredstva za razvoj svog preduzetništva u seoskim sredinama. Preduzetnici dobijali različite iznose u zavisnoti od potreba za unapređenje delatnosti kojom se bave.

Ova sredstva je obezbedilo Ministarstvo za brigu o selu. Za realizaciju projekta, opština Trgovište je potpisala ugovor sa Ministarstvom za brigu o selu.

Iznos opredeljenih  sredstva od strane Ministarstva iznose 3.600.000 dinara.

