ZELENSKI SAOPŠTIO: Na snagu stupile sankcije prema 700 brodova ruske flote u senci

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 18:52

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski saopštio je da su danas stupile na snagu sankcije prema još gotovo 700 brodova iz ruske flote u senci, koja prevozi naftu i druge derivate.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Kako je Zelenski naveo na svom Telegram kanalu, Rusija koristi ove brodove kako bi finansirala i prolongirala rat.

-Ovo je značajan deo ruske flote koja prevozi naftu i druge derivate i obezbeđuje novac za rat. Reč je o najvećem paketu sankcija protiv tankera i drugih brodova koji služe agresiji, naveo je Zelenski.

Kako je dodao, sankcionisani brodovi su plovili pod zastavama više od 50 zemalja, a najčešće Gambije, Sijera Leonea, Paname i Kameruna.

Ukrajina će ovim zemljama pružiti sve relevantne informacije i raditi sa njima kako bi se obustavilo izdavanje licenci, prenela je agencija Ukrinform.

Zelenski je ukazao da će Ukrajina raditi na tome da osigura da i njeni partneri blokiraju svaki od tih brodova, svaku kompaniju u čijem su vlasništvu, kao i čitavu infrastrukturu za izvoz ruske nafte i drugih energenata.

Prema njegovim rečima, Kijev podržava koncept potpune zabrane za pružanje pomorskih usluga brodovima uključenim u izvoz ruskih energenata, preneo je Ukrinform.

-Kako bi se postigao neophodan rezultat, moraju se udružiti pritisak na Rusiju i diplomatija. Rusija mora da zaustavi rat koji je započela i prolongira ga, ukazao je Zelenski.

Kako se navodi, rezultati osmatranja u Crnom, Crvenom i Baltičkom moru pokazali su da je Rusija koristila ove brodove za zaobilaženje sankcija Evropske unije, G7 i drugih država, i izvoz nafte i drugih energenata, kao i tečnog gasa.

Značajan deo ove flote već je pod sankcijama EU, SAD, Velike Britanije, Kanade, Australije i Novog Zelanda.

(Tanjug)

