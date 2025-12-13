"OVAKVE UTAKMICE POKAZUJU KARAKTER": Saša Obradović pred utakmicu Crvena zvezda - Spartak
KOŠARKAŠI Crvene zvezde nemaju vremena za odmor i tugovanje posle poraza od Partizana (76:79) u Evroligi. Crveno-beli već u nedelju igraju protiv Spartaka iz Subotice u ABA ligi.
Trener kluba sa Malog Kalemegdana, Saša Obradović, izjavio je da očekuje da ekipa pokaže reakciju posle poraza u večitom derbiju.
- Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti od utakmice u petak. Međutim, smatram da upravo ovakve utakmice pokazuju karakter ekipe i pojedinaca i da na osnovu toga stvaraš za ono što dolazi u narednom periodu. Očekujem da ekipa pokaže reakciju u ovom meču - rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.
Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu naveo je da crveno-beli dobro poznaju ekipu Spartaka.
- Oni su čvrsta i dobra ekipa. Ušli smo sada u ritam u kome nas očekuje dosta utakmica, a ova nam daje priliku da se vratimo pobedama, i revanširamo Spartaku za poraz u prvoj utakmici - izjavio je Izundu.
U prvoj utakmici ovih rivala odigranoj u "Dudovoj šumi" slavio je tim iz Subotice sa 85:80.
Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli grupe B sa učinkom 5-3, dok je Spartak na četvrtoj poziciji sa istim učinkom.
Podsetimo, ovaj meč na programu je u nedelju od 19 časova.
