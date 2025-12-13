Košarka

"OVAKVE UTAKMICE POKAZUJU KARAKTER": Saša Obradović pred utakmicu Crvena zvezda - Spartak

Танјуг

13. 12. 2025. u 18:40

KOŠARKAŠI Crvene zvezde nemaju vremena za odmor i tugovanje posle poraza od Partizana (76:79) u Evroligi. Crveno-beli već u nedelju igraju protiv Spartaka iz Subotice u ABA ligi.

ОВАКВЕ УТАКМИЦЕ ПОКАЗУЈУ КАРАКТЕР: Саша Обрадовић пред утакмицу Црвена звезда - Спартак

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Trener kluba sa Malog Kalemegdana, Saša Obradović, izjavio je da očekuje da ekipa pokaže reakciju posle poraza u večitom derbiju.

- Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti od utakmice u petak. Međutim, smatram da upravo ovakve utakmice pokazuju karakter ekipe i pojedinaca i da na osnovu toga stvaraš za ono što dolazi u narednom periodu. Očekujem da ekipa pokaže reakciju u ovom meču - rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu naveo je da crveno-beli dobro poznaju ekipu Spartaka.

- Oni su čvrsta i dobra ekipa. Ušli smo sada u ritam u kome nas očekuje dosta utakmica, a ova nam daje priliku da se vratimo pobedama, i revanširamo Spartaku za poraz u prvoj utakmici - izjavio je Izundu.

U prvoj utakmici ovih rivala odigranoj u "Dudovoj šumi" slavio je tim iz Subotice sa 85:80. 

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli grupe B sa učinkom 5-3, dok je Spartak na četvrtoj poziciji sa istim učinkom.

Podsetimo, ovaj meč na programu je u nedelju od 19 časova.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CECA ME ZVALA DA ŽIVIM KOD NJE: Slađa Alegro završila na ulici, kuća stradala u poplavi

"CECA ME ZVALA DA ŽIVIM KOD NjE": Slađa Alegro završila na ulici, kuća stradala u poplavi