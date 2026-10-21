Ovo je ozloglašeni vođa navijača Hajduka iz Splita, koji se predao nakon užasnih scena u Hrvatskoj
Ante Stipetić, poznatiji po nadimku Raba, predsednik Kluba navijača Torcida i jedan od vođa navijačke grupe Hajduka iz Splita, predao se policiji, nakon što je bio među osumnjičenima za učešće u incidentu tokom navijačke povorke u Splitu, prenose hrvatski mediji.
Stipetić, kako navode hrvatski mediji, važi za jednog od najviđenijih članova splitske Torcide.
Tokom kortea Torcide u četvrtak uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, ulicama Splita čuli su se nacistički i antisemitski povici, uključujući uzvike kojima su veličani Adolf Hitler i koncentracioni logor Aušvic, kao i poruke usmerene protiv Jevreja.
Prema dostupnim informacijama, osam navijača nalazi se u istražnom zatvoru na Bilicama u Splitu, dok je za još 13 osoba navedeno da su u bekstvu.
Incident je izazvao pažnju javnosti zbog veličanja nacizma i antisemitizma tokom navijačke povorke.
Stipetić je, kako su naveli hrvatski mediji, do utorka popodne bio najtraženiji begunac od zakona u toj zemlji.
Pored Stipetića, predao se i Denis Šipić.
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