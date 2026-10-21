Srpski sudija otišao da zavede red u Turskoj!

Igor Radojčić, nekadašnji srpski arbitar, dobio je veliki profesionalni izazov pošto je zvanično imenovan za novog člana Sudijske komisije Fudbalskog saveza Turske.

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Njegov glavni zadatak u Istanbulu biće potpuna kontrola i unapređenje komplikovanog VAR sistema u tamošnjem šampionatu.

Ovaj iznenadni angažman dolazi kao velika pobeda za srpskog stručnjaka, naročito nakon što su njegove usluge prethodno odbijene u domaćem fudbalu.

Radojčić u Tursku stiže na direktan poziv čuvenog engleskog arbitra Entonija Tejlora, koji je nedavno preuzeo rukovođenje kompletnom turskom sudijskom organizacijom. Pored njih dvojice, red na turskim terenima zavodiće i Irac Alan Snudi, uz još pet domaćih članova.

Fokus Radojčićevog rada biće usmeren na sledeće segmente. Rukovođenje VAR tehnologijom, maksimalno unapređenje komunikacije i donošenja odluka iz VAR sobe.

Smanjenje sudijskih grešaka, podizanje kvaliteta suđenja na utakmicama koje zbog velikog pritiska javnosti često prate skandali.

Interesantno je da se Radojčić tokom proteklog leta ozbiljno pominjao kao kandidat za reformu sudijske strukture unutar Fudbalskog saveza Srbije. On je, zajedno sa Nenadom Đokićem, trebalo da sarađuje sa belgijskim stručnjakom Frankom de Blekereom, ali taj predlog iz nepoznatih razloga na kraju nije prihvaćen.

Iako je delovalo da će se Radojčić potpuno povući iz aktivnog fudbala, poziv iz Istanbula je sve promenio. Imenovanje je ozvaničeno u utorak, a srpski sudija već naredne nedelje preuzima svoju novu, odgovornu dužnost.