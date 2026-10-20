Bostonu malo i +22! Iznenađenje na otvaranju sezone u NBA ligi!
Košarkaši Detroita savladali su večeras Boston rezultatom 121:113 na otvaranju nove NBA sezone.
Sredinom treće četvrtine, Seltiksi su imali i 22 poena prednosti, ali Pistonsi nisu odustajali.
Mic po mic, smanjivali su ogroman minus, da bi serijom 28:3 domaćin u potpunosti uhvatio priključak, a potom pred poslednju deonicu spustio na samo šest poena zaostatka.
U završnom kvartalu, domaćin je stigao do rezultatskog preokreta i sezonu otvorio na najbolji mogući način.
Džejlen Duren bio je najefikasniji sa 22 poena, Dankan Robinson ubacio je 21 poen, Kejd Kaningem 20, dok je "meč viner" bio Džavonte Grin sa 19 poena - pet trojki iz osam pokušaja.
Kod Bostona se istakao sjajni Pol Džordž sa 38 poena.
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