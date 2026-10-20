Košarka

Bostonu malo i +22! Iznenađenje na otvaranju sezone u NBA ligi!

С.С.

20. 10. 2026. u 23:59

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Košarkaši Detroita savladali su večeras Boston rezultatom 121:113 na otvaranju nove NBA sezone.

Бостону мало и +22! Изненађење на отварању сезоне у НБА лиги!

Foto: AP Photo/Paul Sancya

Sredinom treće četvrtine, Seltiksi su imali i 22 poena prednosti, ali Pistonsi nisu odustajali.

Mic po mic, smanjivali su ogroman minus, da bi serijom 28:3 domaćin u potpunosti uhvatio priključak, a potom pred poslednju deonicu spustio na samo šest poena zaostatka.

U završnom kvartalu, domaćin je stigao do rezultatskog preokreta i sezonu otvorio na najbolji mogući način.

Foto: AP Photo/Paul Sancya

Džejlen Duren bio je najefikasniji sa 22 poena, Dankan Robinson ubacio je 21 poen, Kejd Kaningem 20, dok je "meč viner" bio Džavonte Grin sa 19 poena - pet trojki iz osam pokušaja.

Kod Bostona se istakao sjajni Pol Džordž sa 38 poena.

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