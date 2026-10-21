Bivši selektor Crne Gore otišao da radi u lažnu državu Kosovo!

Zanimljiv transfer u regionu!

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaški klub Peć iz lažne države Kosovo je nedavno odlučio da se rastane sa trenerom Mihalisom Kakiuzisom, pošto je vezao tri poraza. Sada su pronašli i novog šefa struke, a to je nekadašnji selektor Crne Gore - Boško Radović.

Radović je već potpisao ugovor, a iz kluba su poručili da su prezadovoljni njegovim dovođenjem.

- Sa iskustvom na najvišem nivou, izraženim taktičkim znanjem i posvećenošću košarci, Radović predstavlja profil trenera sa međunarodnim standardima i visokim sportskim ambicijama - ističe se iz Peći.

Inače, poslednji klub u kojem je radio Radović bio je u Kini, gde je bio asistent i savetnik u Guandong Sautern Tajgersima.

On je šest godina bio selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, od 2019. godine kada je nasledio Zvezdana Mitrovića, pa do septembra 2025. godine. Sa Radovićem su Crnogorci imali i učešća na velikim takmičenjima, pošto su dva puta igrali Eurobasket, dok su jednom igrali i na Mundobasketu.