Košarka

Bivši selektor Crne Gore otišao da radi u lažnu državu Kosovo!

М.П.

21. 10. 2026. u 05:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Zanimljiv transfer u regionu!

Бивши селектор Црне Горе отишао да ради у лажну државу Косово!

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaški klub Peć iz lažne države Kosovo je nedavno odlučio da se rastane sa trenerom Mihalisom Kakiuzisom, pošto je vezao tri poraza. Sada su pronašli i novog šefa struke, a to je nekadašnji selektor Crne Gore - Boško Radović.

Radović je već potpisao ugovor, a iz kluba su poručili da su prezadovoljni njegovim dovođenjem.

- Sa iskustvom na najvišem nivou, izraženim taktičkim znanjem i posvećenošću košarci, Radović predstavlja profil trenera sa međunarodnim standardima i visokim sportskim ambicijama - ističe se iz Peći.

Inače, poslednji klub u kojem je radio Radović bio je u Kini, gde je bio asistent i savetnik u Guandong Sautern Tajgersima.

On je šest godina bio selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, od 2019. godine kada je nasledio Zvezdana Mitrovića, pa do septembra 2025. godine. Sa Radovićem su Crnogorci imali i učešća na velikim takmičenjima, pošto su dva puta igrali Eurobasket, dok su jednom igrali i na Mundobasketu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac