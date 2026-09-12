Tenis

Kakav niz pred finale US opena: Zverev se u neverovatnu seriju

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

12. 09. 2026. u 17:42

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ZA trofej na US openu boriće se Aleksander Zverev i Ben Šelton. Pred ovaj meč pojavio se podatak koji je na strani nemačkog tenisera.

Какав низ пред финале УС опена: Зверев се у невероватну серију

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Naime, drugi igrač sveta je pobedio u svojih poslednjih 13 mečeva na grend slem turnirima protiv levorukih igrača. 

Poslednji put kad nije trijumfovao protiv tenisera koji igra levom rukom bilo je u polufinalu Rolan Garosa 2022. godine, pošto je zbog povrede morao da preda duel Rafaelu Nadalu.

Ipak, finale US opena je sigurno najvažniji od prethodnih mečeva, s obzirom na to da je ulog grend slem titula.

Podsetimo, Zverev i Šelton će se u nedelju od 20 časova boriti za titulu. Nemac bi u slučaju pobede osvojio drugi trofej sa najvećih turnira, a Amerikanac prvi.

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