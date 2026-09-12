Fudbal

Paunoviću stigle očajne vesti: Kapiten preskače početak Lige nacija?!

Новости.онлине/С.С.

12. 09. 2026. u 18:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Povreda će ga odvojiti od terena, tokom utakmica koje čekaju "orlove" protiv Grčke i Holandije.

Пауновићу стигле очајне вести: Капитен прескаче почетак Лиге нација?!

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbalsku reprezentaciju Srbije čeka početak novog ciklusa u A Divisziji Lige nacija, a "orlovi" su u grupi sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.

Već na startu, izabranike Veljka Paunovića čeka dvomeč na Marakani protiv "helena" (24. septembra) i tri dana kasnije protiv "lala" na istom stadionu. 

Prethodnih dana selektor Srbije suočio se sa brojnim problemima oko povreda, a poslednja je stigla iz Premijer lige.

Komandant odbrane reprezentacije Srbije Nikola Milenković je povredio zadnju ložu.

Notingem Forest je danas bio gost Aston Vile u Birmingemu, a povremenog kapitena Srbije nije bilo ni na klupi. Pre utakmice trener Šumara Oliver Glazner je objasnio zašto u timu neće biti srpskog defanzivca, kao ni drugog štopera Žaira Kunje.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

„Posle ručka doktor mi je prišao i rekao mi da se njih dvojica ne osećaju dobru, da ih nešto zateže u zadnjoj loži, tako da nisu mogli da nam danas pomognu. Tako je kako je, moramo da se oslonimo na druge igrače“, rekao je Glazner.

Ostaje da se vidi da li će bivši igrač Partizana i Fiorentine biti spreman za početak Lige nacija, jer bi njegov izostanak bio žestok udarac za Paunovićevu četu.

Srpske reprezentativce 1. oktobra čeka gostovanje u Minhenu protiv Nemačke, pa 4. oktobra u Ajndhovenu protiv Holandije.

Novembarski, poslednji ciklus, donosi mečeve protiv "pancera" na Marakani (13.11.) i tri dana potom kada se putuje na megdan Grcima.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?