Paunoviću stigle očajne vesti: Kapiten preskače početak Lige nacija?!

Povreda će ga odvojiti od terena, tokom utakmica koje čekaju "orlove" protiv Grčke i Holandije.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbalsku reprezentaciju Srbije čeka početak novog ciklusa u A Divisziji Lige nacija, a "orlovi" su u grupi sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.

Već na startu, izabranike Veljka Paunovića čeka dvomeč na Marakani protiv "helena" (24. septembra) i tri dana kasnije protiv "lala" na istom stadionu.

Prethodnih dana selektor Srbije suočio se sa brojnim problemima oko povreda, a poslednja je stigla iz Premijer lige.

Komandant odbrane reprezentacije Srbije Nikola Milenković je povredio zadnju ložu.

Notingem Forest je danas bio gost Aston Vile u Birmingemu, a povremenog kapitena Srbije nije bilo ni na klupi. Pre utakmice trener Šumara Oliver Glazner je objasnio zašto u timu neće biti srpskog defanzivca, kao ni drugog štopera Žaira Kunje.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

„Posle ručka doktor mi je prišao i rekao mi da se njih dvojica ne osećaju dobru, da ih nešto zateže u zadnjoj loži, tako da nisu mogli da nam danas pomognu. Tako je kako je, moramo da se oslonimo na druge igrače“, rekao je Glazner.

Ostaje da se vidi da li će bivši igrač Partizana i Fiorentine biti spreman za početak Lige nacija, jer bi njegov izostanak bio žestok udarac za Paunovićevu četu.

Srpske reprezentativce 1. oktobra čeka gostovanje u Minhenu protiv Nemačke, pa 4. oktobra u Ajndhovenu protiv Holandije.

Novembarski, poslednji ciklus, donosi mečeve protiv "pancera" na Marakani (13.11.) i tri dana potom kada se putuje na megdan Grcima.

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