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NOVO POTAPANJE AMERIKE U ORMUZU: Gori sve, ponos mornarice SAD završio na dnu mora

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

11. 09. 2026. u 22:08

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KOMANDANT Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (KIRG) izjavio je da je američko bespilotno izviđačko plovilo „Sejldron“ pogođeno u Ormuskom moreuzu i upozorio da će svaki neprijateljski potez biti meta napada.

НОВО ПОТАПАЊЕ АМЕРИКЕ У ОРМУЗУ: Гори све, понос морнарице САД завршио на дну мора

Foto: Tanjug/AP

Kontraadmiral Ali Ozmai, komandant Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde, napisao je na društvenim mrežama da je američko „terorističkoj vojsci“ pripadajuće bespilotno izviđačko plovilo „Sejldron“, sa brojem trupa 5838, pogođeno u Ormuskom moreuzu, prenosi iranska agencija Mehr. 

 - Ormuski moreuz je blokiran i pod našim je obaveštajnim nadzorom i pametnom kontrolom. Svaki neprijateljski potez biće meta napada - naveo je on.

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