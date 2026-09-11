NOVO POTAPANJE AMERIKE U ORMUZU: Gori sve, ponos mornarice SAD završio na dnu mora

KOMANDANT Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (KIRG) izjavio je da je američko bespilotno izviđačko plovilo „Sejldron“ pogođeno u Ormuskom moreuzu i upozorio da će svaki neprijateljski potez biti meta napada.

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Kontraadmiral Ali Ozmai, komandant Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde, napisao je na društvenim mrežama da je američko „terorističkoj vojsci“ pripadajuće bespilotno izviđačko plovilo „Sejldron“, sa brojem trupa 5838, pogođeno u Ormuskom moreuzu, prenosi iranska agencija Mehr.

- Ormuski moreuz je blokiran i pod našim je obaveštajnim nadzorom i pametnom kontrolom. Svaki neprijateljski potez biće meta napada - naveo je on.

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