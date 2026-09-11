NOVO POTAPANJE AMERIKE U ORMUZU: Gori sve, ponos mornarice SAD završio na dnu mora
KOMANDANT Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (KIRG) izjavio je da je američko bespilotno izviđačko plovilo „Sejldron“ pogođeno u Ormuskom moreuzu i upozorio da će svaki neprijateljski potez biti meta napada.
Kontraadmiral Ali Ozmai, komandant Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde, napisao je na društvenim mrežama da je američko „terorističkoj vojsci“ pripadajuće bespilotno izviđačko plovilo „Sejldron“, sa brojem trupa 5838, pogođeno u Ormuskom moreuzu, prenosi iranska agencija Mehr.
- Ormuski moreuz je blokiran i pod našim je obaveštajnim nadzorom i pametnom kontrolom. Svaki neprijateljski potez biće meta napada - naveo je on.
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