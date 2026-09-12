"NEĆETE POBEDITI NA IZBORIMA U SARAJEVU, ZATO ŠTO NAPADATE VUČIĆA I SRBIJU" Đurić spustio na zemlju ministra spoljnih poslova BiH
MINISTAR spoljnih poslova Republike Srbije u tehničkoj vladi Marko Đurić odgovorio je na brutalne napade ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića.
- Elmedin Konaković više se ne ponaša kao ministar spoljnih poslova. Ponaša se kao čovek koji vodi stalnu predizbornu kampanju na štetu međunacionalnih odnosa, diplomatskih odnosa i regionalne stabilnosti.
Bez ikakve odluke ili konsenzusa Predsedništva Bosne i Hercegovine, povukao je diplomatsko osoblje, proterao srpske predstavnike, opstruirao regionalnu saradnju, pisao državama članicama UN zahtevajući sankcije protiv Srbije i javno izjavio da je „za rat dovoljna i ovakva Srbija“.
Javno je slavio svoj susret sa bivšim ratnim komandantom Seferom Halilovićem, a sada poziva svet da „reaguje pre nego što bude prekasno“.
Jedina osoba koja stvara atmosferu neposrednog sukoba jeste sam Konaković.
Ovo nije diplomatija. Ovo je politička histerija i opasan pokušaj jednog ministra da vodi sopstvenu privatnu spoljnu politiku, zaobilazeći institucije koje su Ustavom nadležne za predstavljanje Bosne i Hercegovine.
Srbija će ostati mirna. Nastavićemo da štitimo mir, regionalnu stabilnost i Dejtonski mirovni sporazum u celini. Nećemo dozvoliti Konakoviću da vrati region unazad samo zato što veruje da mu zapaljiva retorika može doneti još nekoliko glasova.
Odgovorno liderstvo pokazuje se upravo onda kada su okolnosti najteže. Predsednik Aleksandar Vučić više puta je pokazao državničku odgovornost i političku zrelost kada su tenzije bile na najvišem nivou, birajući mir, uzdržanost i dijalog umesto eskalacije.
To je upravo ona vrsta odgovornosti koju ministar Konaković iznova nije uspevao da pokaže.
Našem regionu potrebno je državničko ponašanje, a ne još jedna generacija talac retorike prošlosti.
Predsednik Vučić je očigledno postao centralna tema Konakovićeve predizborne kampanje. Konaković može da pominje njegovo ime od jutra do mraka, ali ga to neće učiniti sposobnijim, kredibilnijim niti uspešnijim na izborima.
Ne možete izbeći izborni poraz u Sarajevu tako što vodite kampanju protiv predsednika Srbije - napisao je Marko Đurić na Iksu.
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