"NEĆETE POBEDITI NA IZBORIMA U SARAJEVU, ZATO ŠTO NAPADATE VUČIĆA I SRBIJU" Đurić spustio na zemlju ministra spoljnih poslova BiH

MINISTAR spoljnih poslova Republike Srbije u tehničkoj vladi Marko Đurić odgovorio je na brutalne napade ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Foto: Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

- Elmedin Konaković više se ne ponaša kao ministar spoljnih poslova. Ponaša se kao čovek koji vodi stalnu predizbornu kampanju na štetu međunacionalnih odnosa, diplomatskih odnosa i regionalne stabilnosti.

Bez ikakve odluke ili konsenzusa Predsedništva Bosne i Hercegovine, povukao je diplomatsko osoblje, proterao srpske predstavnike, opstruirao regionalnu saradnju, pisao državama članicama UN zahtevajući sankcije protiv Srbije i javno izjavio da je „za rat dovoljna i ovakva Srbija“.

Javno je slavio svoj susret sa bivšim ratnim komandantom Seferom Halilovićem, a sada poziva svet da „reaguje pre nego što bude prekasno“.

Jedina osoba koja stvara atmosferu neposrednog sukoba jeste sam Konaković.

Ovo nije diplomatija. Ovo je politička histerija i opasan pokušaj jednog ministra da vodi sopstvenu privatnu spoljnu politiku, zaobilazeći institucije koje su Ustavom nadležne za predstavljanje Bosne i Hercegovine.

Srbija će ostati mirna. Nastavićemo da štitimo mir, regionalnu stabilnost i Dejtonski mirovni sporazum u celini. Nećemo dozvoliti Konakoviću da vrati region unazad samo zato što veruje da mu zapaljiva retorika može doneti još nekoliko glasova.

Odgovorno liderstvo pokazuje se upravo onda kada su okolnosti najteže. Predsednik Aleksandar Vučić više puta je pokazao državničku odgovornost i političku zrelost kada su tenzije bile na najvišem nivou, birajući mir, uzdržanost i dijalog umesto eskalacije.

To je upravo ona vrsta odgovornosti koju ministar Konaković iznova nije uspevao da pokaže.

Našem regionu potrebno je državničko ponašanje, a ne još jedna generacija talac retorike prošlosti.

Predsednik Vučić je očigledno postao centralna tema Konakovićeve predizborne kampanje. Konaković može da pominje njegovo ime od jutra do mraka, ali ga to neće učiniti sposobnijim, kredibilnijim niti uspešnijim na izborima.

Ne možete izbeći izborni poraz u Sarajevu tako što vodite kampanju protiv predsednika Srbije - napisao je Marko Đurić na Iksu.

Elmedin Konaković is no longer behaving like a foreign minister. He is behaving like a man running a permanent election campaign at the expense of interethnic relations, diplomatic relations and regional stability. Without any decision or consensus of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, he has recalled diplomatic personnel, expelled Serbian representatives, obstructed regional cooperation, written to UN member states demanding sanctions against Serbia and publicly declared that “for war, a Serbia like this is enough.” He publicly celebrated his meeting with former wartime commander Sefer Halilović, and now appeals to the world to “act before it is too late.” The only person creating an atmosphere of imminent conflict is Konaković himself. This is not diplomacy. It is political hysteria and a dangerous attempt by one minister to conduct his own private foreign policy, bypassing the institutions constitutionally responsible for representing Bosnia and Herzegovina. Serbia will remain calm. We will continue to protect peace, regional stability and the Dayton Peace Agreement in its entirety. We will not allow Konaković to drag the region backwards simply because he believes that inflammatory rhetoric may bring him a few more votes. Responsible leadership is demonstrated precisely when circumstances are most difficult. President @avucic has repeatedly shown statesmanship and political maturity when tensions were at their highest, choosing peace, restraint and dialogue over escalation. That is the kind of responsibility Minister Konaković has repeatedly failed to demonstrate. Our region needs statesmanship, not another generation held hostage by the rhetoric of the past. President Vučić has clearly become the centerpiece of Konaković’s election campaign. Konaković can mention his name morning, noon and night, but it will not make him more capable, more credible or more successful at the ballot box. You cannot avoid losing an election in Sarajevo by campaigning against the President of Serbia. — Marko Đurić (@markodjuric) September 12, 2026