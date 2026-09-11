MOŽE SKUPO DA VAS KOŠTA: Ovo nikako nemojte da kažete automehaničaru
ODLAZAK kod automehaničara mnogim vozačima nije prijatan, posebno kada nisu sigurni šta se tačno događa sa njihovim automobilom. Ipak, način na koji opišete problem i kako razgovarate sa majstorom može biti veoma važan.
Stručnjaci savetuju da ne pokazujete ni potpunu nezainteresovanost za automobil, ali ni da pokušavate da postavljate dijagnozu umesto mehaničara. Najbolje je da precizno opišete simptome, postavite pitanja i pre početka popravke se raspitate o ceni.
1. „Ne znam ništa o automobilima“
Nije problem priznati da se ne razumete u automobile, ali ovakva rečenica može ostaviti utisak da nećete moći da procenite da li vam se predlaže neophodna popravka ili nešto što može da sačeka.
Zato je mnogo korisnije da jednostavno opišete ono što ste primetili. Recite, na primer, da automobil teško pali, da se čuje neobičan zvuk, da nešto vibrira ili da se određena lampica pojavila na instrument tabli.
Na taj način mehaničaru dajete konkretne informacije, a sebi ostavljate prostor da postavite dodatna pitanja i razumete šta se događa sa vozilom.
2. „Samo mi ovo popravite“
Ako dođete u servis sa unapred donetim zaključkom o tome šta je pokvareno, možete otežati pronalaženje pravog uzroka problema. Isti simptom ponekad može nastati zbog više različitih kvarova.
Umesto da insistirate na konkretnoj zameni dela, objasnite šta automobil radi i kada se problem pojavljuje. Dobar majstor bi trebalo prvo da pregleda vozilo i utvrdi uzrok, a tek onda da predloži popravku.
Posebno budite oprezni ako se odmah nude dodatni radovi koje niste tražili. Pre nego što odobrite bilo šta, pitajte šta je pronađeno, zbog čega je popravka potrebna i koliko će koštati.
3. Pre popravke obavezno pitajte za cenu
Bez obzira na to koliko se razumete u automobile, jedna stvar je posebno važna, nemojte odobravati radove čiju cenu ne znate. Pre početka popravke tražite okvirnu procenu troškova za delove i rad. Ako se tokom servisa pojavi dodatni kvar, pitajte koliko će nova intervencija koštati pre nego što date saglasnost.
Ako je automobil pod garancijom, proverite šta ona pokriva, a ukoliko vam je važno da se koriste originalni delovi, naglasite to odmah. Dobra komunikacija sa mehaničarem može vam pomoći da izbegnete nesporazume, neočekivane troškove i nepotrebne popravke.
(24sedam)
Preporučujemo
ZABORAVILI STE PIN? Evo koliko će vas koštati da ga ponovo dobijete
11. 09. 2026. u 15:40
NAJNOVIJE OBAVEŠTENjE IZ FONDA PIO: Donesite potvrde da bismo vam isplatili novac
11. 09. 2026. u 12:16
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)