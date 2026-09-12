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NAJPONOSNIJI OTAC: Nataša Kojić Taša Kebina najposebnija gošća na koncertu (FOTO)

Душан Цакић

12. 09. 2026. u 22:05

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FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki solistički koncert u Beogradu.

НАЈПОНОСНИЈИ ОТАЦ: Наташа Којић Таша Кебина најпосебнија гошћа на концерту (ФОТО)

FOTO: Novosti

Stadion "Tašmajdan" peva sa Kebom od prve do poslednjeg stiha svaku pesmu.

U toku večeri Dragan je kao prvu gošču najavio svoju ćerku, pevačicu Natašu Kojić Tašu.

Foto: FOTO: Novosti

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Otac i ćerka su otpevali hit "U snu ljubim medna usta" i oduševili "Taš".

I dok su se ređali prvi hitovi, bilo je jasno da publika na Tašmajdanu nije došla samo na koncert, već na veliko muzičko putovanje kroz vreme. Keba je otvorio svoju veliku tašmajdansku priču, a sudeći po atmosferi na početku večeri, ovaj spektakl ima sve predispozicije da ostane upamćen kao jedan od najvećih koncertnih događaja ove godine.

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SAD I KO ZNA KAD: Keba zapalio Tašmajdan i priredio spektakl kakav Srbije dugo nije videla (FOTO)

FOKL zvezda Dragan Kojić Keba započeo je večeras veliki solistički koncert na stadionu Tašmajdan pod simboličnim nazivom „Sad i ko zna kad“, priredivši publici muzički spektakl koji je od prvog trenutka nosio pečat njegove višedecenijske karijere. Pred prepunim tribinama i brojnom publikom ispred bine, Keba je na velikoj sceni okupio više od sto muzičara i saradnika, a veče je počelo uz zvuke jednog od njegovih velikih hitova – „Bre, gidi, džanum“.

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