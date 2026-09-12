NAJPONOSNIJI OTAC: Nataša Kojić Taša Kebina najposebnija gošća na koncertu (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki solistički koncert u Beogradu.

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Stadion "Tašmajdan" peva sa Kebom od prve do poslednjeg stiha svaku pesmu.

U toku večeri Dragan je kao prvu gošču najavio svoju ćerku, pevačicu Natašu Kojić Tašu.

Otac i ćerka su otpevali hit "U snu ljubim medna usta" i oduševili "Taš".

I dok su se ređali prvi hitovi, bilo je jasno da publika na Tašmajdanu nije došla samo na koncert, već na veliko muzičko putovanje kroz vreme. Keba je otvorio svoju veliku tašmajdansku priču, a sudeći po atmosferi na početku večeri, ovaj spektakl ima sve predispozicije da ostane upamćen kao jedan od najvećih koncertnih događaja ove godine.