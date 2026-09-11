Kakve dve bombe na Karaburmi! OFK Beograd doveo fudbalera iz Španije i Francuske

TRESE se Karaburma!

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OFK Beograd je u finišu prelaznog roka završio dva ozbiljna pojačanja.

Kako saznaje Mozzart sport, Romantičari će pojačati defanzivnu liniju, pošto na Karaburmu stižu štoper Nikola Maraš i desni bek Strahinja Stojković.

Iskusni defanzivac je slobodan igrač posle rastanka sa Alavesom, a u Španiji je proveo prethodnih sedam godina gde je još nosio dres Raja Valjekana, Levantea, Almerije, Sporting Hihona i Mirandesa.

Dobijao je Maraš i pozive za reprezentaciju Srbije kod Ljubiše Tumbakovića, prethodno kod Slavoljuba Muslina čak i odigrao dve utakmice, u kojima je nacionalni tim bio sastavljen od igrača iz domaćeg šampionata.

Sa druge strane, Stojković dolazi na pozajmicu iz Sent Etjena, gde se nije izborio za minutažu otkako je kupljen iz Crvene zvezde, pa će svoje minute potražiti u OFK Beogradu.