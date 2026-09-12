"OVO JE VELIKI SAN": Vučić obišao radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe".

Foto: Novosti

Obraćanje Vučića za medije

Podsetio je na početku nešto što ranije nije rekao, a vezano je za kompaniju koja ovde radi, da su oni uzeli da predfinansiraju do 2028. godine 300 miliona evra.

- To nam olakšava i zato radovi mogu ovako brzo da idu.

Istakao je da je ovo velika stvar za Šumadiju i Beograd.

- Kosmaj sa Bukuljom i Rudnikom biće nova Fruška gora.To će mnogo da znači i za Topolu i za Raču, na kraju krajeva i za Markovac i Planu i Lapovo i Batočinu pa i Kragujevac. O Aranđelovcu i Mladenovcu da ne govorim.

Istakao je da je neverovatno da će ovaj put preko Senaje i Malog Požarevca do Aranđelovca završiti pre kraja 2029. godine.

- Za tri godine imate auto-ptu Beograd - Aranđelovac.

O najavama novi blokada na fakultetima

- Što se tiče škole i obrazovanja to je oblast u kojoj smo najviše podbacili zahvaljujući neodgovornim ljudima. Mi smo tu gradili škole, pomagali i mnogo novca dali na univerzitete naše. Zahvaljujući onima koji su određivali sudbinu univerziteta dramatično zaostajemo ali i kao kontinent zaostajemo za Azijom. Mnogo toga će se menjati u Evropi, ali oni u Evropi imaju mnogo bolje univerzitete nego mi.

Ističe da je protivzakonito koristiti fakultete za politiku.

- Sramota je uništavati živote deci koja hoće da rade i uče. Da nisam predsednik Republike rekao bih "hvala na takvom poklonu". A kao predsdnik moram da kažem da žalim jer moram da se brinem o obrazovanju naše dece.

O Aidi Ćorivić i davanju novca da blokaderima

- Ne znam o dakle njoj desetine hiljada evra. Valjda će poreskim organima da objansi. Postoje sada dojave od različitih ljudi koji su im davali stotine hiljada evar pa sad počinju da javljaju nadležnim državnim organima. Na kraju sve ispliva na videlo.

Foto: A. Đokić

O negodovanju Picule prema Vučiću koji ima podršku evropskih lidera

- Kad on za neko društvo kaže da je bolesno a ne govori o sebi i svom društvu onda vam je jasno da je to društvo neuporedivo zdravije od njegovog. Meni ne smetaju napadi, ja sam oduševljen kad oni mene napadaju. Žao mi je kad napadaju patrijarha. To vam govori šta je njihov cilj, upravo ono što je govorila gospođa Đorović: nezavisno KiM, genocid u Srebrenici i nestanak srpske Crkve.

Ističe da im je Vučić zajednički imenitelj za sve to.

- Njima to smeta samo zbog toga što Srbija brže raste i razvija. Milion razloga će da izmisle, da budemo izbačeni iz svega. U ovom slučaju su smislili Mladića u sledećem će zvučni top. Ordinarna laž. Ustanovili smo da je zvuk naknadno namešten na snimku. Za to vam slede dokazi. Oni će to da rade.

O "marševima slobode" povodom podrške teroristima OVK

- Nije pitanje dubokog sna, imali ste važnu objavu BRIKSa koji su rekli da su spremni da pomognu u rešavanju problema na KiM. To je važno kada pogledate koliko ljudi na zemaljskoj kugli BRIKS predstavlja. Mi se nalazimo na evropskom putu i radili smo sa njima po tom pitanju ali moje pitanje je: "Da li vi očekuejte da najmoćnije zemlje, koje su odavno priznale nezavisno Kosovo" hoće da urade da nešto da razumeju i poziciju Srbije? Zašto bi? Njihova jedina pozicija Srbije jeste da se usaglasite sa njihovom pozicijom jer su veliki i jaki. Isti je slučaj i sa Amerikom. Nešto nam je lakše sa Trampom jer njihovi ljudi imaju više razumevanja. Ali što se tiče naših vitalnih interesa, mali nam je broj saveznika.

Istakao je da još ne zna kakva će biti presuda teroristima OVK i da je moguće da će oni dobiti tešku kaznu.

Vučić obilazi radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe"

Predsednik Vučić stigao na teren.

Vučić je na početku upoznat sa tokom radova.

- To pišu faza 1, faza 3, to je sve ukupno 82 kilometra. Time rešavamo sever Šumadije. Time dobijaju mnogo i Topola i Rača i Aranđelovac, Mladenovac. U Mladenovcu imamo probleme sa vodom i to moramo da uložimo 20 miliona evra da bismo i to rešili.

Isstiče da je u Mladenovcu potreban investitor.

- Druga stvar je ako budemo to uradili ima od Mladenovca do centra Beograda da bude 35 minuta. Aranđelovac na 45 minuta, maksimalno. Podižemo time Bukulju i Kosmaj, Rudnik. Čitav taj spektar vam postaje kao Frušta Gora.

Foto: A. Đokić

Kaže da je ovo veliki san što ćete do Aranđelovca da idete auto-putem.

- Sve to košta milijardu i trista miliona evra. To je oko 15 miliona evra po kilometru. To važi za ceo put od 82 kilometra.

Istakao je da je sve težak put, ima 78 mostovskih kontrukcija.

- Tunel Oglavak i Trbušnica puno koštaju. Do kraja godien otvorićemo put Sremska Rača, Slepčević, otvorićemo Moravksi od petlje Vrba do Adrani, oko Kragujeca, Dunavskog Koridora, znači, do kraja godine još 60 kilometara.

- Tamo preko Korićana i Vučkovice i Knića i Bumbarevog brda da uradimo do Mrčajevaca i da tu bude brza saobraćajnica. Onda smo Kragujevac ostavili u vezi sa oba puta. Dakle, i sa Milošem Velikim i sa E75 (Beograd-Niš) i vezali ga brzim saobraćajnicama na sve strane. Tako da će Kraguejvac postati veliki centar i čvorište svih puteva.

Predsednik je upitan da prokomentariše šta je najveći izazov tokom gradnje puteva na šta je on rekao da su to pare i ljudi.

- Sa ljudima i nekako rešavamo, ali pare... To su ogromni novci. Vi kada pogledate koliko košta poskupljenje ili povećanje penzija ili plata u javnom sektoru, zna se ko ih isplaćuje, dražava, a vi gledajte koliko to novca mora da se obezbedi sa narednu godinu. A radite 7 BDP i imate infrastrukturne radove, a vodu nigde nismo rešili. To je prioritet za neredne 3-4 godine.

Ističe da to puno košta, a da je to sve bez kanalizacije i puteva i bilo čega.

Foto: Printskrin

Kaže da problem sa vodom postiji u 120 opština.

- Ogromne pare su u pitanju. Nije problem da mi zakrpimo rupe, sad u Mladenovcu da damo 60 miliona, daćemo, al to neće ništa suštinski da reši. Nama će da reši Mladenovac tek kad damo 20-22 miliona.

Predsednik je upitan da li će Srbija, ako naredne godine bude prva po stopi rasta, moći da popuni rupe u budžetu, istakao da postoji nekoliko parametara o uspehu ekonomije.

- Nije dovoljna stopa rasta, morate da gledate stopu nezaposlenosti, stopu inflacije, stopu javnog duga, deficit i stopu rasta. A kad sve to gledate stopa rasta je od izuzetnog značaja jer vam ona daje da uzmete novac na finansijskom tržištu a da ne budete suštinski više zaduženi. Zato pogledajte kakav bum imaju ove zemlje Uzbekistan, Gruzija, Azerbejdžan, Kazahstan, za divljenje, samo što nama te zemlje nisu nikad u fokusu. Pogledajte Kinu, ona preko dve decenije ima preko 5 posto stopu rasta. Svaki put mi kažemo pašće, a ona nikako da padne. Tako da, omogući će nam to nešti više novca na kraju krajeva ali toliko projekata imamo.

Foto: A. Đokić

Foto: A. Đokić

Foto: A. Đokić

Foto: A. Đokić

Podsetimo, u Beogradu je 7. maja sa kineskom kompanijom Šandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe", dužine oko 83 kilometara, a prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i ugovor o predfinansiranju potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

Projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Brza saobraćajnica treba da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E-75 i E-763.

